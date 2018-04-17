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Kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müzmin sakatlığı yine başına iş açtı

Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, Osmanlıspor maçında futbol hayatını riske atarak oynadı. Sağ ve sol dizinden birçok kez ameliyat geçiren milli kalecinin bordo-mavili kulüp için yaptığı fedakarlık, futbol kariyerini bitirme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Kaleci Onur Recep Kıvrakın müzmin sakatlığı yine başına iş açtı

17 Nisan 2018 12:56

Daha önce sağ ve sol dizlerinde yaşadığı çapraz bağ kopmaları nedeniyle iki kez uzun süreli sahalardan uzak kalan Onur'un yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyonlar geçiren milli kaleci, risk alarak futbol kariyerini sürdürmeye çalışıyor. Osmanlıspor maçını sakat sakat tamamlaması milli kaleciyi ciddi sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

İlk ciddi operasyonu ABD'de geçirdi 

Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, ilk ciddi operasyonu ABD'de geçirdi. Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın formasını giydiği süre içinde iki kez büyük sakatlık geçirdi. 12 Mart 2011'de Kasımpaşa ile oynanan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur, ABD'de ameliyat oldu ve 2011-12 sezonunda lig maçlarında forma giyemedi. 

Onur Kıvrak, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Talihsiz futbolcunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Yine bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015'de antrenmanlara çıkmaya başladı. Varşova maçının ardından forma giyemeyen Onur, sakatlandıktan 9.5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.

Çinli doktor Freddie Fu'ya iki kez ameliyat oldu 

Trabzonspor'un tecrübeli eldiveni Onur Recep Kıvrak, iki kez Çinli doktor Freddie Fu'ya ameliyat oldu. İlk ameliyatı ABD'nin Pittsburgh kentinde yer alan Pittsburgh Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Fu, kaleci Onur'un ikinci ameliyatını ise İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirdi. Çinli doktor milli kalecinin bundan sonraki futbol yaşantısında alacağı riskleri başaralı eldivene anlatmıştı.

Sağ ve sol diz ön çapraz bağları koptu 

Onur Kıvrak'ın, 2011’de sağ diz ön çapraz bağları ve 2014’te ise bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. Son ciddi operasyonunu Trabzon'da geçiren Onur Recep Kıvrak, menisküs yırtığından ameliyat olmuştu.

94 maç kaçırdı 

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Onur Recep Kıvrak 16. kez operasyon geçirdi. 2010 yılından bu yana maç kaçırmasına neden olan sakatlıkları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan Onur, 94 maçta forma giyemedi.
İşte Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın yaşadığı sakatlıklar ve sahalardan uzak kalma süreleri:

2010-2011: Ön çapraz bağ (ACL)....: 229.. gün.. 24 maç
2011-2012: Bilek yaralama ...........: 4..... gün.. 1 maç
2012-2013: Diz problemi................:6..... gün.. 2 maç
2013-2014:Kas gerginliği...............:13.... gün...2 maç
2014-2015:Çapraz bağ operasyonu: 254....gün...44 maç
2015-2016:Diz problemleri.............:9.......gün...1 maç
2015-2016:Diz problemleri............:10......gün....2 maç
2015-2016:Yaralı diz (Bruised).......:7...... gün....1 maç
2015-2016: Diz operasyonu..........:26......gün... 4 maç
2015-2016:Antrenman eksikliği.....:21......gün... 3 maç
2016-2017:Diz problemleri...........:10 .....gün... 1 maç
2016-2017:Uyluk problemi ..........:6........gün....2 maç
2016-2017:Uyluk yaralanma........:16 ......gün... 2 maç
2017-2018: Göbek ihlali..............:10...... gün... 2 maç
2017-2018:Diz yaralanması.........:5........ gün... 1 maç  

 

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