Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile oynayacağı kritik maçı beklerken, bordo-mavililerin başaralı ismi kaleci Onur Recep Kıvrak, antrenmanlardan geri kalan zamanlarını ailesiyle birlikte geçiriyor. Bordo-mavili takımı zor günler geçirdiği sezonda performansıyla dikkat çeken başarılı file bekçisi, Trabzon Mercan Korupark Restaurant'ta annesi, babası, eşi ve çocuğuyla kahvaltı yaparak zorlu maç öncesi stres attı.

Başarasının sırrı ailesi

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığı 10 maçın tamamında forma giyen Onur Recep Kıvrak, takımın en istikrarlı futbolcularının başında yer aldı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ligde tüm maçlarda 90 dakika görev verdiği 28 yaşındaki Onur, yükselen performansında aile yaşantısında önemli bir yere sahip.

Bordo-mavili takımın sıkıntılı geçirdiği yeni sezonda performansıyla ve yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken başarılı eldiven, 10 maçta kalesinde 14 gol gördü. Son 4 maçta ise kalesinde 4 gol gören Onur, performansıyla bir çok maçta bordo-mavilileri ipten aldı. Kasımpaşa, Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarını gol yemeden tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise kalesini Estiban'a devretti.

9 Yıldır Trabzon'da

"Belki Trabzon'da doğmadım ama ben de öz Trabzonluyum' diyerek Trabzon ve Trabzonspor'u sevgisini her fırsatta dile getiren Onur, 9 yıldır bordo-mavili formayı giyiyor. 2020 yılına kadar Karadeniz ekibiyle sözleşmesi bulunan başarılı eldiven 3 Bin 245 gündür Trabzonspor forması giyerek, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncular içinde takımına en sadık isimler arasında ön sıralarda yer aldı.