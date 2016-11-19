Diğer
Kategoriler

Kaleci Onur'un aile saadeti

Performansıyla dikkat çeken Trabzonspor kalecisi ve kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın başarasının altında aile saadeti yatıyor.


19 Kasım 2016 12:46

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile oynayacağı kritik maçı beklerken, bordo-mavililerin başaralı ismi kaleci Onur Recep Kıvrak, antrenmanlardan geri kalan zamanlarını ailesiyle birlikte geçiriyor. Bordo-mavili takımı zor günler geçirdiği sezonda performansıyla dikkat çeken başarılı file bekçisi, Trabzon Mercan Korupark Restaurant'ta annesi, babası, eşi ve çocuğuyla kahvaltı yaparak zorlu maç öncesi stres attı.

Başarasının sırrı ailesi
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığı 10 maçın tamamında forma giyen Onur Recep Kıvrak, takımın en istikrarlı futbolcularının başında yer aldı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ligde tüm maçlarda 90 dakika görev verdiği 28 yaşındaki Onur, yükselen performansında aile yaşantısında önemli bir yere sahip.
Bordo-mavili takımın sıkıntılı geçirdiği yeni sezonda performansıyla ve yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken başarılı eldiven, 10 maçta kalesinde 14 gol gördü. Son 4 maçta ise kalesinde 4 gol gören Onur, performansıyla bir çok maçta bordo-mavilileri ipten aldı. Kasımpaşa, Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarını gol yemeden tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise kalesini Estiban'a devretti.

9 Yıldır Trabzon'da
"Belki Trabzon'da doğmadım ama ben de öz Trabzonluyum' diyerek Trabzon ve Trabzonspor'u sevgisini her fırsatta dile getiren Onur, 9 yıldır bordo-mavili formayı giyiyor. 2020 yılına kadar Karadeniz ekibiyle sözleşmesi bulunan başarılı eldiven 3 Bin 245 gündür Trabzonspor forması giyerek, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncular içinde takımına en sadık isimler arasında ön sıralarda yer aldı. 

Etiketler: kaleci, onur


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!