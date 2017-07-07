Kaleiçi Old Town Festivali renkli görüntülerle başladı

Antalya'nın kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen festival ilk olarak kortej yürüyüşüyle başladı. Üç Kapılar'dan başlayan ve sokak sanatçılarının performanslarını sergilediği korteje Antalya halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Tunus, Filistin, Küba ve Kıbrıs gibi ülkelerin temsilcilerinin de katılım sağladığı festivalde, kortej sonrası Hıdırlık Kulesi yanında İtalyan Müzik ve dans grubu Brigantidi Terrad Otranto sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren ve hareketli performansıyla göz dolduran gurup izleyenlerin beğenisini topladı.

"Bize benzeyen diğer kentlerin sahip olduğu zenginlikleri de bizimle paylaşmalarını istiyoruz"

Konser sonrası Türkçe ve İngilizce bir konuşma gerçekleştiren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, düzenledikleri festivalle kültürel ve tarihi zenginlikleri dünyayla paylaşmak istediklerini belirtti. Uysal "Dünyadaki bize benzeyen diğer kentlerin sahip olduğu zenginlikleri de bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Bu bize hep şikayet ettiğimiz, Turizmin başkentiyiz ama yeterince sosyal, kültürel ve ticari iletişim kuramıyoruz, kent merkezinde turizmi hissedemiyoruz, sahip olduğumuz diğer değerleri yeterince değerlendiremiyoruz, dünyaya tanıtamıyoruz" dedi.

"Keşke 30 yıldır yapageliyor olsaydık"

Antalya turizmine ilaç olması için bu festivali başlattıklarını başlattıklarını kaydeden Uysal, Antalya'nın turizmi sadece 5 ayda sınırlı tuttuğunu ifade etti. "Keşke 30 yıldır yapageliyor olsaydık ama 30 yıl sonraki yöneticiler keşke 30 yıldır yapıyor olsaydık demeyecekler artık" diyen Uysal, "Umuyorum ki 365 gün Antalya'mız benzer zincir çalışmalarla hem turizmi hem etkileşimi, hem iletişimi hem de ticari hareketliliği birlikte yaşar ve bütün dünyayla sahip olduğu değerleri paylaşır" diyerek sözlerine son verdi. Uysal daha sonra sahne alan İtalyan gruba çiçek takdim etti.

Festival, 9 Temmuz'a kadar çeşitli sanat ve kültür etkinlikleriyle devam edecek.

Suat Metin