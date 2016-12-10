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Kaliforniya depremini 14 gün önceden bildi

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, 24 Kasım'da El Salvador'da meydana gelen 7.0 büyüklüğünde deprem sonrasında sosyal medya sayfasında yaptığı uyarı ile Oregon ve Kaliforniya'da büyük bir deprem olabileceği uyarısını paylaştı. Yakut'un paylaşımından 4 gün sonra Oregon Açıkları 4.9 büyüklüğünde depremi yaşadıktan tam 10 gün sonra 8 Aralık'ta Amerikalıların yüreğini ağzına getiren 6.5 büyüklüğündeki Kuzey Kaliforniya depremi yaşandı.

Kaliforniya depremini 14 gün önceden bildi

10 Aralık 2016 12:59

Türkiye ve dünyada yaşanan depremleri inceleyen ve çalışmalarını sosyal medyada paylaşan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Kuzey Kaliforniya'da yaşanan 6.5 büyüklüğündeki depremi 14 gün öncesinden öngördü. Yakut, 24 Kasım'da El Salvador'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında Oregon ve Kalifornaya dikkat çekti. Depremin ardından öngörülerini paylaşan Yakut, "Orta Amerika kıyı şeridi boyunca Tsunami alarmı uyarısı yapılmış olup, deprem sonrasında olası bir ölü ya da yaralı bilgisine rastlanmamıştır. Pasifik Ateş Çemberi hattı içinde yer alan El Salvador açıkları en son Ekim 2014 'de 7.4Mw büyüklüğünde depremi yaşamıştı. O depremin 70 km derinlikte olması herhangi bir can veya mal kaybına sebebiyet vermemişti. Orta Amerika kıtası o hat üzerinde böylesine sığ bir deprem yaşıyorsa, bence ABD (Oregon ve Kaliforniya hattı açıkları başta olmak üzere ) hissedilir bir deprem yaşayabilir" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Araştırmacı Yakut'un 24 Kasım'da yaptığı bu uyarıdan 14 gün sonra 8 Aralık'ta Kuzey Kaliforniya'da 6.5 büyüklüğündeki büyük bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremi 'Mantıklı teoriler,gerçek sonuçları ortaya çıkarır' yazısı ile sosyal medyadan paylaşan Yakut, "24 Kasım'da yaşanan 7.0 Mw büyüklüğündeki El Salvador depremi sonrası bir açıklama yaparak öncelikle Oregon ve Kaliforniya açıklarına dikkat çekmiştim. Oregon'la başlayan ilk kırılma, Kaliforniya açıklarını büyük depremle salladı. Bu deprem bence San Andreas fayının çok ama çok dikkatli incelenmesi gerektiğini gösteren bir deprem" değerlendirmesini yaptı. İHA muhabirine konuşan Ahmet Yakut, yaşanan depremler sonrasında Amerika'yı zor günlerin beklediğini söyledi. Yakut, "Bu sonuçlar bize gösteriyor ki, Kuzey Anadolu Fayı'nın ikiz kardeşi olarak bildiğimiz San Andreas Fayı yaşanan depremler ile büyük bir sıkışma içine girdi. Öngörüm şudur ki; bunlar Amerika'nın iyi günleri. Bu sıkışma kendisini San Andreas üzerinde gösterirse Amerika 7.0'ye yakın deprem ya da depremlerle sarsılabilir" dedi. 

Bahadır Demirçeviren

Etiketler: Kaliforniya depremi


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