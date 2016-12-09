Karıncaları inceleyerek deprem tahmininde bulunan emekli bilgisayar öğretmeni deprem tahmincisi Kadir Sütçü özellikle küresel ısınmanın faturasının Türkiye açısından risk oluşturduğunu söyledi. Bu yıl Şubat ayında sıcaklık dengesinde artış yaşandığını söyleyen Sütçü; “Bu sıcaklıklar bir şeyin belki önceden öngörüsü diye düşünüyorum.1998 yılında da büyük bir sıcaklık ve su kıtlığı olmuştu. Ama şuan İstanbul’daki su durumunu çok iyi korudular. Susuz kalmadı. Ama 2016 yılı gerçekten çok kurak geçti. Bu kuraklığın 2017’de bir faturası çıkarsa Türkiye’ye bu 6,0’ın altında olmaz” dedi.

Kasım ayı depremlerle geçti

Fay yoğunluğundaki hareketliliği saat aralıklarla incelediğini belirten Sütçü, “Sıcaklıkların faturasının bir yerlere kesilmesi gerekiyor. Fay yoğunluğu Türkiye ve çevresinde onun için çok dikkatli takip ediyoruz.4 saatlik aralıklarla karınca laboratuarımızı takip edip internet sitemize tahminleri yazıyoruz. Örneğin Kasım ayında çok büyük oranda yoğun depremler yaşadı dünya” dedi.

Meteoroloji şans oyunları gibi

Meteorolojik parametrelerdeki yaşanan yanılmaların deprem riskini arttırdığını söyleyen Sütçü, “Şuanda meteorolojik parametreleri maalesef şans oyunu gibi görüyorum. 2003 yılından beri gözlemliyorum. Kar yağışı ile depremler arsında. Bu da meterolojik parametlerin depremleri etkilediği bal gibi görünüyor. “görülmez” diyenlere selam olsun. 2015 yılının Eylül ayından itibaren yaptığımız tahminlerdeki tutma oranı yüzde 92’dir. Depremlerle meteorolojik parametreler arasındaki ilişki yüzde 100 tutmuş olarak görülür. Bunu biz sadece kısıtlı imkanlarımızla yapıyoruz. Tam teşekküllü meteoroloji istasyonlarının yanına karınca laboratuarı kurulduğunda bu karınca laboratuarları da o yörede 1200 kilometre çevreyi tarayarak depremleri tahmin etmek mümkün olacaktır” diye konuştu.

“Amerikalı sismologlara depremi önceden söyledim”

ABD'nin Kaliforniya eyaleti yakınında 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi, 1 Aralık 2016’da Amerikalı sismologlara önceden haber verdiğini ancak dikkate alınmadığını açıklayan Kadir Sütçü şunları söyledi: “Ayın 1 ‘İnde Kaliforniya’daki depremi yazdık.1 Aralıkta ben bütün Amerika’daki sismologlara Kaliforniya’da deprem olacağını gönderdim. Minimum 6,5 maksimum 7,5 olarak gönderdim. Depremlerle meteorolojik parametreler arasındaki bu öngörüyü göremiyorlar. Çünkü bununla ilgili çok sansasyon olur, eğer “evet” deseler. Çünkü Bilim sil baştan değişiyor. Yer ve uzay bilimini yeniden organize etmeleri lazım. Bilimde de sahte bilim oluşmuş. Gerçek bilim sahte bilime yer vermez.”

Alev Hamitoğulları