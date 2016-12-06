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Kaliforniya ekonomisi Fransa'yla aynı! Peki diğer Amerikan eyaletlerinin durumu ne?

Süper güç Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu eyaleti dünyanın büyük ekonomilerine eş değer.

Kaliforniya ekonomisi Fransayla aynı! Peki diğer Amerikan eyaletlerinin durumu ne?

06 Aralık 2016 10:46

Dünya Bankası'na göre 2015 yılında ABD'nin gayri safi milli hasılası 18 trilyon doların üstünde. Bu sayı ikinci sıradaki Çin'in 7 milyar dolar fazlası.

Bazı eyaletlerin GSMHsi ülkeler boyutunda

İlk haritada ABD eyaletlerinin GSMHsinin 7 ülkeye bölünmesi görülüyor. Buna göre sadece Kaliforniya'nın ekonomisi Fransa kadar. İkisi de yaklaşık 2.54 trilyon dolar değerinde. 

Kaliforniya dışındaki batı eyaletleri toplam 1.8 trilyon dolar ederken bu rakam dünyanın en büyük 8. ekonomisi olan İtalya ile aynı durumda. Kuzeydoğu eyaletleri Massachusetts, Pennsylvania ve New York'un toplamı 4.2 trilyon doları bulurken Japonya ise 4.12 trilyon dolarda. Florida ve Alabama GSMHsi 1.087 trilyon dolar ile 1.14 trilyon dolarlık Meksika'ya eş değer. Öte yandan Teksas'ın GSMHsi 1.59 trilyon dolar bu da Brezilya'nın GSMHsi olan 1.74 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya ise 2015 yılında Amerika'nın 12 doğu eyaletiyle eşit durumda. Bu da yaklaşık 3.35 trilyon dolar.

Amerikan şehirlerinin GSMHsi

Bir diğer harita ise ABD'nin büyük şehir alanlarının GSMHsini gösteriyor. Yaklaşık 1500 milyar dolarlık New York şehrinin GSMHsi Kanada'yla yarışıyor. Los Angeles ise 900 milyar dolarla Endonezya ile eşit ve Miami'nin 300 milyar dolarlık GSMHsi Güney Afrika kadar.

 

Amerikan şehirlerinin yarısından fazlasında GSMH

Son haritanın da gösterdiği gibi Amerika'nın ekonomisi daha çok büyük şehirler etrafında kurulu. Ülkenin 23 büyük şehrinin toplam GSMHsi 18 trilyon dolar etmekte.

 

Bu şehirlerden en büyükleri; New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Washington. Aslında Amerika'nın en büyük 19 şehri ayrı bir ülke olarak değerlendirilse dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında ilk 50'ye girebilir. Çünkü bu şehirlerin tümü dünyanın en büyük 60 ekonomisinden daha güçlü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Çeviri: Ömer Faruk Ekinci 

Etiketler: ABD, almanya, california, Fransa, Washington


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