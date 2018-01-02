Diğer
Kategoriler

Kaliforniya’da 129’uncu Rose Parade geçit töreni gerçekleştirildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bu yıl 129’uncusu düzenlenen Rose Parade geçit töreni yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaliforniyada 129uncu Rose Parade geçit töreni gerçekleştirildi

02 Ocak 2018 10:28

ABD’de yılın ilk büyük geçit töreni olan ve bu yıl 129’uncusu gerçekleştirilen Rose Parade (Gül Geçidi) geçit töreni yüz binlerce izleyicinin katılımıyla gerçekleştirildi. İzleyiciler 10 derecenin altına düşen hava sıcaklığına rağmen bir gün önceden festival yolu üzerinde en iyi noktalarda yer almak için kamp kurdu. Geçidin sabah saatlerinde başlamasıyla gönüllüler tarafından haftalar boyunca hazırlanan tematik, süslü ve yüksekliği 30 metreye yaklaşan 40'a yakın araba, yüzlerce müzisyen ile 20 bando takımı ve 20 binicilik gösterisi ile gerçekleşen geçit töreni 2018’in ilk gününü festivale çevirdi.

Öte yandan, törende yer alan süslenmiş araçların ağırlıkları ise 18 tondan başlıyor. 

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç