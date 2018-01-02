Kaliforniya’da 129’uncu Rose Parade geçit töreni gerçekleştirildi

ABD’de yılın ilk büyük geçit töreni olan ve bu yıl 129’uncusu gerçekleştirilen Rose Parade (Gül Geçidi) geçit töreni yüz binlerce izleyicinin katılımıyla gerçekleştirildi. İzleyiciler 10 derecenin altına düşen hava sıcaklığına rağmen bir gün önceden festival yolu üzerinde en iyi noktalarda yer almak için kamp kurdu. Geçidin sabah saatlerinde başlamasıyla gönüllüler tarafından haftalar boyunca hazırlanan tematik, süslü ve yüksekliği 30 metreye yaklaşan 40'a yakın araba, yüzlerce müzisyen ile 20 bando takımı ve 20 binicilik gösterisi ile gerçekleşen geçit töreni 2018’in ilk gününü festivale çevirdi.

Öte yandan, törende yer alan süslenmiş araçların ağırlıkları ise 18 tondan başlıyor.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu