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Kaliforniya'da silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü

Kaliforniya'da silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Kaliforniya'da silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırgan 5 kişiyi öldürdü.

Los Angeles'ın 200 kilometre kuzeyindeki Kaliforniya'nın Bakersfield şehrinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırgan intihar etmeden önce 5 kişiyi öldürdü. Kern County şerifi Donny Youngblood, “5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan 1 kişiyi de yaraladı” dedi. Yetkililer olayın dün öğleden sonra gerçekleştiğini duyururken olay yerinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırganın ise aynı silahla intihar ettiği bildirildi.

Karısını silahla vurdu 

Saldırganın karısıyla birlikte bir kamyon şirketine girdiği, burada ilk önce bir adamı vurduğu, ardından karısını da silahla vurduğu aktarıldı. Daha sonra saldırgan olay yerinde 3 kişiyi daha öldürdü. Kaçmaya çalışan saldırgan aynı silahla intihar etti.  

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