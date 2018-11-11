Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısı 23'e yükseldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangını 150 kilometrelik bir alana yayıldı. Yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, 35 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra çok sayıda ev ve iş yeri yangından etkilendi, 300 binden fazla kişi de evlerinden tahliye edildi.

Ventura İtfaiye Şefi Mark Lorenzen basına yaptığı açıklamada, itfaiyenin özverili çalışmasına rağmen kontrol altına alınamayan orman yangınlarının şiddetini artırarak ilerlediğini belirterek, önümüzdeki günlerde durumun daha vahim olmasını beklediklerini söyledi.

Hasan Çelik

