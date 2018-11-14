Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısı 48'e yükseldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz Perşembe sabahı başlayan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 kişinin cesedinin daha Paradise bölgesinde bulunmasıyla 48'e yükseldi.

Butte eyaleti Şerifi Kory L. Honea, yanan 130 bin dönümlük arazide hayatını kaybedenlerin bulunması için 100 kişilik ulusal muhafız ekibi istediğini bildirdi. Honea, "Ulaşabileceğimiz her yere hızla ulaşmak istiyoruz" diyerek, araştırma yapıldıktan sonra ve insanların yaşadıkları yerlere dönmelerine izin verildikten sonra bile hâlâ ceset bulunabileceğini söyledi.