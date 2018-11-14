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Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısı 48'e yükseldi

Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısı 48'e yükseldi
Kaliforniya'daki orman yangınlarında ölü sayısı 48'e yükseldi

ABD’nin Kaliforniya eyaletini saran orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, 6 kişinin cesedinin daha bulunmasıyla ölü sayısının 48’e yükseldiği açıklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz Perşembe sabahı başlayan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 kişinin cesedinin daha Paradise bölgesinde bulunmasıyla 48'e yükseldi. 

Butte eyaleti Şerifi Kory L. Honea, yanan 130 bin dönümlük arazide hayatını kaybedenlerin bulunması için 100 kişilik ulusal muhafız ekibi istediğini bildirdi. Honea, "Ulaşabileceğimiz her yere hızla ulaşmak istiyoruz" diyerek, araştırma yapıldıktan sonra ve insanların yaşadıkları yerlere dönmelerine izin verildikten sonra bile hâlâ ceset bulunabileceğini söyledi.  

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