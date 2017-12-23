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Kaliforniya’dan fırlatılan roket Los Angeles’ı aydınlattı

Ünlü girişimci Elon Musk’ın uzay çalışmalarına odaklanan şirketi Space X, Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden Falcon-9 roketini fırlattı. Roketin tırmanışı ise Los Angeles semalarında izlendi.

Kaliforniyadan fırlatılan roket Los Angelesı aydınlattı

23 Aralık 2017 11:34

Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden dün fırlatılan Falcon-9 roketi tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı. Roketin atılacağından habersiz olan kişiler tarafından endişe uyandıran gökyüzündeki ışıklar binlerce kişinin sosyal medyada hesabında paylaşım yapmasına neden oldu.

Paylaşımlara yönelik olarak Space X firmasının sahibi Elon Musk Twitter hesabında “(Işıklar) Kuzey Kore yapımı Nükleer UFO” paylaşımını yaptı.

Öte yandan, Space X roketi Iridium firmasına ait uyduyu yörüngeye yerleştirecek.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

Etiketler: Kaliforniya

 

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