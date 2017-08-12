Kalın bağırsak kanserinde erken teşhisin önemi

Koru Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Harmancı, erken teşhis için herkese 40-50 yaşlarında bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırarak sonuca göre takip edilmesini ve 50 yaşından sonra da bir kez tarama kolonoskopisi ile tarama yaptırmasını öneriyor.

Günümüzde gelişmiş toplumların beslenme alışkanlıkları ve diğer risk faktörleri ile doğrudan ilişkisi de göz önüne alındığında, kalın bağırsak kanserinin Türkiye'de ileride çok daha önemli bir sağlık sorunu olmaya aday olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Harmancı, "Özellikle yağ ve kırmızı etten zengin ama liften fakir diyet en önemli risk faktörü olarak görülmektedir. Alkol, sigara, şeker hastalığı, diyette selenyum azlığı (Doğu Anadolu Bölgesi) gibi etkenler de ikinci sıradaki risk faktörleri olarak sıralanabilir. Koruyucu faktörler arasında; diyet ile birlikte bol kalsiyum süt ve süt ürünleri almak, D-vitamini takviyesi veya bol güneş ışığı görmek, fiziksel aktivite-egzersiz yapmak, C-vitamini ve aspirin kullanmak sayılabilir" ifadelerini kullandı.

"Genelde iki tür şikayet ile karşılaşılmaktadır"

Eğer kolorektal kanser varsa bu durumun hiç şikayet vermeyebileceğini belirten Harmancı, "Genelde iki tür şikayet ile karşılaşılmaktadır. Birincisi kanserin kitle etkisinden ötürü tıkanma bulguları olarak sayılan karın ağrısı, karında şişkinlik ve uzun süre kabızlık sonrası olan şiddetli ishal atakları iken, ikinci sırada da kitlenin kanaması neticesinde aşikar kanama olması dışkıda kan görmek veya gizli kanama ile ortaya çıkan kansızlık şeklinde özetlenebilir" açıklamasında bulundu.

Erken teşhis

Erken teşhis için hemen herkesin 40-50 yaşlarında bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırarak sonuca göre takip edilmesi ve 50 yaşından sonra da bir kez tarama kolonoskopisi ile tarama yaptırmasını öneren Doç. Dr. Harmancı "Dışkı testi için hastanede taze dışkı örneği yeterli olurken, toplum sağlığı tarama merkezlerinde ve aile hekimliklerinde de evde uygulanmaya uygun gizli kan testi kitleri mevcuttur" dedi.

"Kolonoskopi bu konuda altın standart tanı ve tedavi yöntemidir"

Toplumda yaygın bilinen kanının aksine kolonoskopinin kolay bir işlem olduğunu ifade eden Özgür Harmancı, şunları kaydetti:

"Eğer gizli kan testi pozitif veya 50 yaş üzerindeyseniz tarama kolonoskopisi tetkikini mutlaka yaptırmanız gereklidir. Kolonoskopi işlemi öncesi 3 gün liften fakir diyet verilerek barsak temizliğe hazırlanılmakta ve 3'üncü gün akşam içilen temizleme solüsyonu ile barsaklar tamamen temizlenerek işleme hazırlık yapılmaktadır. İşlem esnasında hastanelerimizde anestezi ve sedasyon uygulanmakta ve bu şekilde hastanın işlem ile ilgili bir ağrı veya sıkıntı çekmesi engellenmektedir. Bu şekilde doktor da çok rahat bir muayene ve inceleme yapabilmektedir. Kolonoskopide saptanan polip (mantar şeklindeki et benleri, kanser öncesi evre kabul edilirler) veya diğer kanser riski doğuracak hastalıklar da erken teşhis edilerek kanser önlenmesine de yardımcı olunmaktadır. Bu özelliklerinden ötürü kolonoskopi bu konuda altın standart tanı ve tedavi yöntemidir."