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Kalın: 'Çanakkale ruhu 103 yıl sonra dimdik ayakta'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, “18 Mart Çanakkale ruhu 103 yıl sonra dimdik ayaktadır” açıklamasında bulundu.

Kalın: Çanakkale ruhu 103 yıl sonra dimdik ayakta

18 Mart 2018 13:26

Sosyal medya hesabından Afrin şehir merkezinin teröristlerden temizlenmesine ilişkin paylaşımda bulunan İbrahim Kalın, Çanakkale ruhunun 103 yıl sonra dimdik ayakta olduğunu ifade etti. Kalın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

“Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle önemli bir aşamayı geride bırakmıştır. Güvenlik ve insani yardım çalışmaları devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü ve asaletini bir kez daha göstermiştir. Terör örgütlerine ve tüm dünyaya verilen mesaj açıktır. Türkiye; güven, istikrar ve adalet yolunda kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. 18 Mart Çanakkale ruhu 103 yıl sonra dimdik ayaktadır.”  

Derya Yetim

Etiketler: ibrahim kalın

 

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