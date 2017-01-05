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Kalın: 'İncirlik'i kapatıyoruz deme hakkımız var'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İncirlik Üssü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kalın 'İncirlik'i kapatıyoruz deme hakkımız var' dedi.

Kalın: İncirliki kapatıyoruz deme hakkımız var

05 Ocak 2017 14:22

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 24 televizyonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Kalın, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın 'Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor' çıkışının ardından "YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim" dedi.

Kalın, İncirlik'i kapatma hakkı ile ilgili tartışmalar ile ilgili de "Bu hak her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir" şeklinde konuştu.


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Toplam Yorum (2)

  • deniz : 05 Ocak 2017, Perşembe 18:08
    00
    Amerika bu üsten türkiyeye düsman olan pyd/pkk yi destekliyor sizde aylardir amerikaya yalvariyorsunuz. Ya sagdece nato ile alakali ucuslar a izin verilmeli yada pyd ye deste icin yapilacak ucuslara izin verilmemeli. Siz aylardir al bab nan ugrasirken pyd suriyenin yarisnin almis. Hic mi ruslar gibi al babi yernen bit etme imkanimiz yok . Ne zaman bu pyd ye gelecek sira.
  • Aytunc AY : 05 Ocak 2017, Perşembe 15:27
    00
    ABD pkklı teröristlere silah verecek tank savar verecek, bu silahlarla benim askerim tankın vurulacak ABD benim toprağım olan incirlik üstünü kullanarak bana hainlik eden teröristi destekleyecek, darbe girişiminde bulunun fetoş denin haini teslim etmeyecek, tutukylamayacak yok böyle bir dünya, bu şekilde terörle mücadele olamaz, bir an önce o üst yabancılara kapatılmalıdır...
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