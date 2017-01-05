Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 24 televizyonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Kalın, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın 'Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor' çıkışının ardından "YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim" dedi.

Kalın, İncirlik'i kapatma hakkı ile ilgili tartışmalar ile ilgili de "Bu hak her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir" şeklinde konuştu.