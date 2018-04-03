Kalıp-iskele sektörünün devlerinden Doka, Türkiye'de büyümeye devam ediyor

1868 yılında Avusturya'da ahşap işletme atölyesi olarak faaliyete başlayan ve bugün 5 kıtada 70’den fazla ülkede hizmet veren kalıp-iskele sektörünün devlerinden Doka'nın, 2018 yılında da yeni yatırımlarla büyümeyi sürdüreceği bildirildi. Kuzey Marmara Otoyolu, 3'üncü Havalimanı gibi büyük projelerde çözüm ortağı olan Doka'nın Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, 2017 yılında başlayan büyümenin 2018 yılında da devam edeceğini ve bağlı oldukları Umdasch Grubu’nun 150'inci yılı olması sebebiyle 2018 yılının kendileri için özel bir yıl olduğunu belirtti. 2018 yılına ilişkin şirketi ve sektörü değerlendiren Özatay, inşaat malzemeleri sektörünün 2017'de yüzde 9.2 büyüdüğüne dikkat çekti.

Kalıp ve iskele sektörü daha hızlı büyüyor

Kalıp ve iskele sektörünün inşaat malzemeleri sektöründen daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Ender Özatay, ''Kara kalıptan endüstriyel kalıba olan geçişin devam etmesi, iş güvenliğinin giderek daha ön plana çıkması ve artan güvenlik ihtiyaçları nedeniyle daha güvenli kalıpların tercih edilmesi sektörün inşaat malzemesi alanında faaliyet gösteren diğer sektörlerden daha hızlı büyüten bir etken. Sektör iyi bir yıl geçirdi. 2017 yılı şirketimiz açsından iyi bir yıl oldu. Bu yıl 397 tane şantiyemiz vardı. Çok güçlü bir çift haneli büyüme geçekleştirdik. Gerek satış gerekse karlılık olarak iyi bir yıl geçirdik ve seneyi iyi rakamlarla kapattık'' dedi.

"2018 daha iyi olacak"

Şirketin 2018’de de büyümeye devam edeceğini aktaran Özatay, ''Ocak ayında aldığımız siparişler bizim için senenin devamının nasıl geçeceğinin bir göstergesidir. Ocak ayında aldığımız siparişlere göre 2018'in 2017'den daha iyi bir yıl olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu büyüme trendi 2018 yılında da devam edecek. 2017 yılında 200 milyon TL olan kiralanabilir ürün parkını bu yıl 250 milyon TL seviyelerine çıkardık. Bu da iş hacminde yüzde 25'e yakın bir artış olduğunu gösteriyor. Geçen yıl 73 milyon TL yatırım yapmıştık. Bu yıl 50 milyon TL gibi bir yatırım hedefliyoruz. Sermayesi yoğun bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Şirketimizin ödenmiş sermayesinde hissedarlar 70 milyon nakit artırımına gittiler. Bu Avusturyalı bir firmanın 2017 yılında tek seferde Türkiye'ye yapmış olduğu en büyük yatırımlardan bir tanesi. Şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyon TL oldu. Geçen sene istihdamımızı yüzde 50'nin üstünde arttırdık. İstihdam artırmaya odaklandık geçen yıl 35 kişiyi işe aldık. Bu yılın iki ayında da 10 kişi oldu'' ifadelerini kullandı.

''Kamu projelerinde yüzde 50’ye yakın pazar payı şirketimizin''

Şirketin yeni yılda da Türkiye'nin en önemli projelerinde yer alamaya devam ettiğini belirten Özatay, ''2018 yılı için Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük köprü projelerinden birisi olan Çanakkale Köprüsü projesi için çalışmaya başladık. Halihazırda inşaatı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu projesinde de çalışmalarını sürdürüyoruz. İkitelli'de yapımına devam edilen dünyanın en büyük hastanesi olan İkitelli Şehir Hastanesi projesinde de bir inşaat firmasının tek kalıp ve iskele tedarikçisiyiz. Çalıştığımız projeler 2018'de de hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor. Özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uzun köprüler daha nitelikli kalıp ve iskeleler gerektirdiği için bizim şansımızı arttırdığını düşünüyoruz. KGM'nin yaptırdığı köprülerde 2017 yılında yüzde 50’ye yakın pazar payı aldığımızı söyleyebilirim'' şeklinde konuştu.

''En çok tercih edilen şirketiz''

Yeni yılda da geçmiş yıllarda olduğu gibi hedeflerinin en iyi, en güvenilir ve en hızlı kalıp çözümleri sunmak olduğunu vurgulayan Özatay, ''En güvenilir kalıbı en optimum şekilde en hızlı biçimde temin etmek şirketimizin sektörün aranılan markası olmasını sağlamakta. Müşterilerimize en iyi ürünü 24 saat içinde teslim etmeye 2018’de de devam edeceğiz. 2017 yılında özel ve kamu sektöründe en çok tercih edilen şirketiz. Hedefimiz 2018 ve takip eden yıllarda da bu konumumuzu sürdürmek'' dedi.

Hareketli Köprü Konsol Kalıbı CFT

Özellikle kamu sektöründe yapımlarına ciddi yatırımlar yapılan köprü projelerinde kullanılmak üzere geliştirilen hareketli köprü konsol kalıbı, Kalıp ve İskele Fuarı’nda tanıtıldı. Köprülerde kullanılacak 'Hareketli Köprü Konsol Kalıbı CFT'nin tanıtımını yaptıklarını dile getiren Özatay, Türkiye’de üretmeye başladıkları sistem ile çok geniş açıklıktaki köprülere daha az ayak yapıp, çevreye daha az zarar vererek, hızlı ve güvenli imalat yapılabildiğini söyledi.

Sistemin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandığını ileten Özatay, ''Sistemimizi dünyanın en yüksek ikinci viyadüğü Konya Eğiste'de kullanmak üzere sözleşmemizi imzaladık. Bu yöntem ile yapılacak çok sayıda köprü var ve biz bu konuda önemli bir yere sahibiz. Böyle büyük projeler ancak bizim geliştirdiğimiz yeni metot ile yapılabiliyor. Kalıp sisteminin işleyişinden kısaca bahsedecek olursak; hem geniş açıklıklı hem de alttan desteklenemeyecek kadar ya yüksek ya da fiziksel koşullar nedeniyle yerinde döküm yapılamayan derin vadi, su yatağı, nehir gibi geçitlerde kullanılan alternatifi olmayan bir sistem. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki yapılacak köprünün de bu kalıp sitemine göre tasarlanmış olması gerekir'' açıklamasında bulundu.

Fuarda müşterilerinin 3 boyutlu bir deneyim yaşadıklarını da belirten Özatay, “Dünyada sektörde ilk defa böyle bir şey yapıldı. Müşterilerimiz VR gözlüklerle Avusturya’da bulunan şirketimizin kalıp üretim fabrikasını 360 derece ve 3 boyutlu görmesine imkan tanıyan sistemle gezebildi. Aynı zamanda 'Artırılmış Gerçeklik' köşesi ile sistemlerimizi ve projeleri, akıllı telefonlara indirilen Doka AR uygulaması sayesinde çok daha somut bir şekilde sunabildik. Örneğin, ziyaretçilerimiz proje ortağı olduğumuz İstanbul Esenyurt’taki bir otelde kullanılan kalıp-iskele sistemlerini, uygulamamız sayesinde proje çizimi üzerinden 3D olarak görme imkanı buldu. Bu iki teknolojik gelişmeyi fuarda da ziyaretçilerimizin beğenisine sunarak kalıp iskele firması olarak büyük bir ilgi topladık'' diye konuştu.

