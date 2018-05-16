'Kaliteli hizmet almak için kral olmak gerekmiyor'

Turkcell Global Bilgi, oluşturduğu yeni müşteri bağlılık programı sayesinde ödül kazanmaya hak kazandı. Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu ‘Contact Center World’de EMEA Bölgesi (Avrupa - Orta Doğu ve Afrika) ‘En İyi Müşteri Deneyimi’ ödülünün sahibi oldu.

“Seni seviyorum müşterim”

Sektörün dünyadaki en büyük otoritesi tarafından birincilik ödülüne layık görüldüklerini vurgulayan Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, “Tamamen duygular üzerine inşa edilen yeni bağlılık programını tasarlarken müşterimize “seni seviyorum” demeyi çok istedik ve başardık. Programı hayata geçirirken hizmet sektörünün temellerinde mütevazılık, anlaşılabilir basit kurgular ve duyguların olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu sayede müşterinin kaliteli hizmet alması için artık kral olmasına gerek kalmadı, birinci sınıf servisi tüm müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu ödülü alırken her zamankinden farklı yaptığımız şey müşterilerimize yaşattığımız duyguları; çalışanlarımıza ve ailelerine de yaşatmak ve duygularımızı işin içine katarak kalpten dokunuşlar oluşturmak oldu. Tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Biz; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve onların aileleri ile birlikte çok büyük ve güzel bir aileyiz” dedi.