Gelişen lojistik ve kargo sektörüyle beraber ödeme sistemlerinin çeşitliliğinin artması ve en önemlisi online kredi kartı alışverişlerin daha güvenli bir şekilde yapılabiliyor olması E-ticaret sektörünün gelişimini de beraberinde getirmiştir. Yine gün geçtikçe gelişen ve yenilenen internet alt yapısı sayesinde bağlantı hızı artmış, kullanıcıların e ticaret sitelerinin ürünlerine kolayca ulaşabildiği ve kısa süre içerisinde inceleme imkanı bulduğu platformlar kurulmuştur. Her sektöre yönelik online satış siteleri olduğu gibi kedi ve köpek severlerin sevgili dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri petshop siteleri de bu ağ içerisinde yerini almıştır. Bunlardan birisi de veteriner klinik kökenli olan ve yalnızca kedi ve köpek ürünleri konusunda özelleşmiş, kaliteli mama markaları, köpek tasmaları, kedi kumları ve buna benzer binlerce ürünü stoklarında bulunduran petmamashop.com dur.

Petmamashop.com dan Kedi Ve Köpek Maması Binlerce ürün Satın Alabilirsiniz!

İnternet sitelerinde birbirinden farklı altı ana kategori içerisinde yer alan kedi ve köpeğinizin ihtiyacı olan her türlü ürünü kolaylıkla gezip inceleyebileceğiniz, kolay menülere ve aradığınız ürünü kolayca bulabileceğiniz bir de site içi arama motoru vardır. Dolayısıyla menüler ve kategoriler içerisinde boğulmadan direkt olarak aradığınız ürünün sayfasına ulaşabileceğiniz kullanımı kolay bir site olmuş petmamashop.com

Bu kategorileri kısaca açıklamak gerekirse ilk kategori olan köpek maması menüsü içerisinde tüm dünyaca tanınan kaliteli köpek ürün markaları karşınıza çıkacaktır. Alt menüler içerisinden olan konserve mamalar yani yaş ve kuru pelet şeklinde hazırlanmış yavru ve yetişkin köpek mama markalarını inceleme olanağınız olacaktır. Aksesuar ve ödüller kategorisi içerisinde, yine kolay menülerle inceleme fırsatı bulacağınız kedi ve köpekler için zengin bir reyon karşınıza çıkacaktır. Bu kategori içerisinde köpek oyuncakları, kedi kumu, ödüller, taşıma çantaları, şampuanlar ve binlerce kedi ve köpek tasma çeşitleri karşınıza çıkacaktır. Sitenin stoğunda bulunan kaliteli ve çeşitli ürünleri kampanyalarla müşterilerine sunuyor olması da dikkat çekmektedir.

Online alışveriş sitelerinin belki de rakiplerine kıyasla bir diğer önemli özelliği, son dönemlerde sıkça karşılaşılan durumlardan biri, gelişen kedi ve köpeklerin gıdaya bağlı alerji problemleri için kullanımı yaygınlaşmaya başlayan tahılsız kedi ve köpek maması ürünlerini bir kategori altında toplaması ve bu tür ürünler kullanan ziyaretçilerinin kolayca, birkaç adımda istedikleri ürünlere ulaşmalarını sağlamalarıdır. Özellikle deri ve sindirim sorunları olan kedi ve köpeklerin, sahipleri tarafından tahılsız mama çeşitlerine yöneldikleri ve bu seçim esnasında da oldukça kolay bir şekilde benzer ürünleri aynı kategori içerisinde görebilecekleri hızlı bir alışveriş imkanı sağlanmış böylece.

Belki de en zengin kategorilerden birisi olan kedi maması kategorisi içerisinde, yine tanınmış kaliteli markaları inceleyebilirsiniz. Bu kategori içerisinde yalnızca yavru ve yetişkin kedinizin beslenmesi için değil, aynı zamanda özel durumlardaki yani kısır olanlar için de ayrı bir alt kategoride kısırlaştırılmış kedi mama çeşitlerini bulabilirsiniz. Yine sevimli dostlarınızın bakım ve sağlığı için binlerce çeşidin olduğu bir diğer kategori de deri ve tüy sağlığı için gerekli vitamin ve mineraller, kedi ve köpek eğitim, hijyen ürünleri ile tarak ve fırçaları inceleyebilirsiniz.

Petmamashop.com da Hangi Kaliteli Markaları Bulabilirsiniz?

Binlerce ürünün sergilendiği sitede, ürün gamı içerisinde dünyanın çeşitli ülkelerinden ithal edilen ürünler bulabilirsiniz. Örneğin kedi ve köpek maması üreticisi olan Kanada’dan ithal edilen Orijen ve Acana, İtalya’dan ithal edilen Farmina Nd ve Golosi, Çek Cumhuriyetinden Brit Care ve Profine, dünya markası Nestle’nin ürettiği Purina, Proplan, Dog Chow ve Cat Chow, yine avrupadan Hills Science Plan, İsveç’ten Bozita Naturals, Almanya’dan Bosch, Sanabelle ve Animonda, Fransa’dan Royal Canin, Eukanuba ve İams gibi genelde hayvanseverlerin de yakından tanıdığı markalar online alışveriş sitesi petmamashop.com stoklarında bulunuyor.

Stoklarında bulunan ürünleri sipariş edildiğinde aynı gün kargoya veren bir firmadır, müşteri memnuniyetinin temelinin, satın alınan ürünün en kısa zamanda müşteri tarafına ulaştırılması olduğu bilinci olduğunu ifade ediyor. Yine hızlı ve güvenli ödeme sayfasıyla neredeyse saniyeler içerisinde ödeme yapılabilecek bir sistemin entegre edildiği site, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde vade farksız 6 taksit avantajını müşterilerine sunuyor. 256 bit SSL sertifikasıyla güvenlik açıklarına karşı korunarak gönül rahatlığı ile alışveriş yapmanıza olanak sağlayan işletme diğer ödeme yöntemleri olan kapıda ödeme seçeneği ve havale ile yapılan alışverişlere uygulanan ekstra indirimler ile de müşterileri için avantaj sağlıyor.

Son olarak hatırlatmak istediğimiz bir diğer önemli konu ise siteye entegre edilmiş güncel blog sayfalarında yayınladıkları, evcil hayvanınızın yaşamı için önemli bilgiler sunan makalelerle kedi ve köpek sahiplerinin, hayvan severlerin merak ettikleri konulara cevap bulacakları bir kaynak oluşturmuşlardır.

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