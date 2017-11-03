Kaliteli zeytinyağının püf noktalarından birisi koklayarak almak

Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, vatandaşların basit bir yöntem ile zeytinyağının kalitesini belirleyebileceklerini ifade ederek, “Zeytinyağını kokusuz bir cam bardağın içerisine koyduktan sonra avuç içinde biraz ıslatın. Ondan sonra koklayın. Renge kesinlikle bakmayın. Renk bizim için önemli bir kriter değildir. Kaliteyi renkten anlayamayız. Taze kesilmiş ot kokusu, yeşil domates kokusu gibi taze kokular varsa bu güzel bir zeytinyağıdır. Aynı zamanda iyi zeytinyağlar dilin iki kenarını ve gırtlağa doğru olan arka kısmı yani boğazımızı yakmak zorunda”dedi.

Emrah Elmas



