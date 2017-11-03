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Kaliteli zeytinyağının püf noktalarından birisi koklayarak almak

Yeni mahsul hasat zeytinyağları raflarda yerini alırken, kaliteli zeytinyağını nasıl alacağınızı hiç merak ettiniz mi? Kaliteli zeytinyağını anlamanın en kolay yolu koklamak ve tadına bakmak.

Kaliteli zeytinyağının püf noktalarından birisi koklayarak almak

03 Kasım 2017 08:48

Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, vatandaşların basit bir yöntem ile zeytinyağının kalitesini belirleyebileceklerini ifade ederek, “Zeytinyağını kokusuz bir cam bardağın içerisine koyduktan sonra avuç içinde biraz ıslatın. Ondan sonra koklayın. Renge kesinlikle bakmayın. Renk bizim için önemli bir kriter değildir. Kaliteyi renkten anlayamayız. Taze kesilmiş ot kokusu, yeşil domates kokusu gibi taze kokular varsa bu güzel bir zeytinyağıdır. Aynı zamanda iyi zeytinyağlar dilin iki kenarını ve gırtlağa doğru olan arka kısmı yani boğazımızı yakmak zorunda”dedi.

Emrah Elmas 

 

 

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