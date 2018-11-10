Kalk Gidelim 45. yeni son bölüm izle | KALK GİDELİM 46. BÖLÜM YENİ FRAGMANI | Kalk Gidelim İZLE (TRT1, Youtube izle) Bu hafta #KalkGidelim etiketiyle ekranlara gelen Kalk Gidelim 45. yeni son bölümde heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek.

Yeni son bölümde; Mustafa Ali ile Seyfettin'in kurduğu plan işe yaramış, Sevda köye dönmeyi kabul etmiştir. Peki, bu gelişmelerin ardından neler yaşanacak? İşte yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Kalk Gidelim 46. bölüm yeni fragmanı ve son bölüm canlı izleme linkleri ve detaylar sizlerle...

KALK GİDELİM 45. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kalk Gidelim yeni son bölümde hareketli dakikalar yaşanacak. İşte yeni son bölümde izleyeceğiniz sahnelerden bazı detaylar... Mustafa Ali ile Seyfettin'in kurduğu plan işe yaramış, Sevda köye dönmeyi kabul etmiştir. Tabi Nuriye ile Nurcan bu fırsatı kaçırmayıp, şehirden köye gelen Sevda'yı epeyce laflarıyla sıkıştırırlar. Diğer yandan Mustafa Ali hırsız süsü vererek girdiği apartmandan kaçmasına kaçar ama ertesi sabah bambaşka bir belanın ortasına uyanır. Şimdi sıra Seyfettin'in kardeşini bu beladan kurtarmasındadır. Diğer yandan Halil, Ercan'ı Ercan da Şakir'i 15 bin lira vermesi hususunda sıkıştırır. Şakir şantajcının parasını bulamadığı için kahrından köşe başında ağlarken imdadına hiç beklemediği biri yetişir.

KALK GİDELİM 46. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalk Gidelim 46. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlandı mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz link ve detaylar haberimizin içinde yer alıyor.

Kalk Gidelim İkinci Sezon Hikayesi

Yıllarca zengin bir hayat yaşadıktan sonra iflas edip baba ocağına dönen Mustafa Ali, karısı Nurcan'ın baskıları sonucu İstanbul'a geri dönüyor.

Tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Ali ve Nurcan çiftini İstanbul'da neler bekleyecek?

Köyden gelen misafirler İstanbul'a ayak uydurabilecek mi?

Dal Ailesi bir arada yaşamaya devam edebilecek mi?

Köye gelen yabancı kimlerin hayatını etkileyecek?

Gençlerin evlilik hayalleri gerçekleşecek mi?

Kahkaha dolu yeni bölümlerde başka neler olacak?

Tüm soruların cevabı yeni sezonda Kalk Gidelim'de!

Kalk Gidelim Birinci Sezon Hikayesi

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir, üstelik anne-babasının gelin adayı Meryem'i gözü yaşlı ardında bırakarak. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman oluşturamamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali'nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali'nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali'nin bu durumu, ne lüks düşkünü karısı Nurcan'a, ne özel üniversiteye bile puanı tutmayan Playboy özentisi oğlu Canberk'e, ne de pamuklar içinde büyümüş kızı Duru'ya anlatmasına imkân yoktur. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.



Ne varsa insanın kendi memleketinde vardır. Özlemiştir Mustafa Ali atasını, anasını, kardeşlerini, toprağını. En çok da Mümine babaannesini.. Ancak çiftlik halkı Mustafa Ali'nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali'nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip “yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü” denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Nurcan ve çocuklar, geriye dönüş olmadığını ve bundan sonra çiftlikte yaşayacaklarını öğrenirler. Babası Hacı Hüseyin ise oğluna yaşı kaç olursa olsun doğru bildiklerini baştan öğretmeye kararlıdır.



Mustafa Ali'nin gelişi köyde duyulur da Meryem duymaz mı? Kendisini yıllar önce gelinlikle bırakıp giden Mustafa Ali demek sonunda yuvaya dönmüştür. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali'nin Meryem'den çekeceği vardır.



Çiftlik halkı iflas haberini nasıl karşılayacak? Mustafa Ali çiftliktekilere kendisini affettirebilecek mi? Sosyetik karısı Nurcan hizmetçili lüks evlerden sonra çiftlik koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Çiftlikteki kadınların bu kendini beğenmiş kadın için ne tür planları var? Canberk ve Duru, köyde yeni arkadaşlar edinebilecekler mi? Canberk ve amcası Seyfettin'in oğlu Halim, Meryem'in güzeller güzeli yeğeni Badegül yüzünden karşı karşıya gelince Badegül hangisini seçecek? Hem Badegül Canberk'i sevse bile Meryem, Mustafa Ali'nin oğluna kız verir mi? Belki de Meryem ve Nurcan bir defalık da olsa Caberk ve Badegül ilişkisi olmasın diye birleşeceklerdir… Duru İstanbul'daki sevgilisiyle mesafelere rağmen aşkını sürdürebilecek mi? Veli Demir, Duru'nun arkasından köye gelirse neler olur? Hacı Hüseyin ve Hatice, evlatları arasında nasıl bir denge sağlayacaklar? Hacı Hüseyin Bey, işlerin başına köy kurnazı büyük oğlu Seyfettin'i mi, İstanbul'da fabrikalar kurmuş, fabrikalar batırmış hayırsız Mustafa Ali'yi mi getirecek? Köy halkı Mustafa Ali ve ailesini kucaklayacak mı yoksa dışlayacak mı? Meryem köylüler üzerinde ne kadar etkili olabilecek?



Zaman geçtikçe Mustafa Ali, karısı Nurcan ve çocukları, başta burda asla yaşanmaz dedikleri köyü sevmeye ve alışmaya başlayacaklardır. Dede ve babaanne sevgisinin sıcaklığını doğayla iç içe olmanın huzurunu tadacaklar, birlikte emek vererek sürdükleri toprağın filizlendiğini görecekler, sevginin ve dostluğun parayla satın alınamayacağını yaşayarak öğreneceklerdir.