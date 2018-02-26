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Kalk Gidelim dizisinde Mehmetçiğe dua

TRT 1'de Cumartesi günü yayınlanan 'Kalk Gidelim' dizisinin bir sahnesinde Afrin'de görevde olan Mehmetçiğe dua sahnesi izleyenleri duygulandırdı.

Kalk Gidelim dizisinde Mehmetçiğe dua

26 Şubat 2018 19:04
Kalk Gidelim dizisinde Mehmetçiğe dua - Tıkla İzle

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Kalk Gidelim'de sınır ötesinde görevde olan Mehmetçik için verilen mesaj büyük beğeni topladı.

Kalk Gidelim dizisinin Cumartesi günü yayınlanan 15. bölümündeki son sahnede, ailenin babası, akşam yemeği için toplanan ailesine, sınır ötesindeki askerlerimiz için dua ediyor.

Dualar sınır ötesindeki evlatlarımıza

Aile babası, akşam yemeği için sofra etrafında toplanan aile üyelerine, "İnsan oğlu hayat gayesi peşine kapılıp gidiyor, bazen bazı şeyleri de unutuyor. Sizin için dua ettim tabii. Evlatlarıma, torunlarıma dua ettim ama bugün biraz da sınır ötesindeki evlatlarımıza dua ettim" sözleriyle aile üyelerine duygu dolu anlar yaşatıyor.

Askerlerimiz unutulmadı

Dizinin bitiş jeneriğinde ise sınır ötesi harekatında görev alan askerlerimiz için "Güzel vatanımızı içeride ve dışarıda müdafaa eden, egemenliğimizin teminatı tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Dualarımız, vatanımız için mücadele eden tüm kahraman güvenlik güçlerimizle beraber" mesajı yayınlandı.

Etiketler: dua, kalk gidelim, mehmetçik

 

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