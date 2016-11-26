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Kalkan balığının fiyatında artış yaşanıyor

Batı Karadeniz kıyılarında yakalanan kalkan balığı fiyatlarında artış yaşanıyor. Balıkçılar Kalkan balığının 75 TL’den satışa çıkarıyor.

Kalkan balığının fiyatında artış yaşanıyor

26 Kasım 2016 10:13

Balıkçı Adnan Özer, mevsimi olmasına rağmen Batı Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkanın bugünlerde çok az avlandığını belirtti. Sadece palamut veya hamsi avına çıkan gırgır teknelerinin ağlarında çok az miktarda kalkan görüldüğünü ifade Özer, "Mevsimi olmasına rağmen palamut gibi kalkan da balıkçılarımızı hüsrana uğrattı. Kalkan avcılığı bugünlerde yok denecek düzeyde. Hal böyle olunca da balık kıymete bindi. Balığı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da da ateş pahası" dedi. Özer, geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatının bugünlerde 75 lirayı aştığını kaydederek, "İlerleyen zamanlarda avcılığı çoğalmadığı takdirde fiyatı daha da yükselecektir. Kalkan fiyatının adeta 'altınla yarışıyor' diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kalkan neslinin Batı Karadeniz'de yavaş yavaş yok olduğunu, ilgililerin mutlaka tedbir almaları gerektiğine dikkati çeken Özer, şunları söyledi: "Kalkan, Karadeniz'de nesli tükenmeye yüz tutan balıklardan birisi haline geldi. Her geçen yıl avcılığının azalması ise bunun en büyük kanıtı. Korkumuz ve endişemiz balığın tamamen yok olması. Karadeniz'in en önemli balıklarından kalkanın mutlaka korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli. İlgililerden kalkan popülasyonunun korunmasına yönelik önlemleri acil almalarını istiyoruz. Aksi takdirde kalkanın nesli kısa zamanda tükenecektir." 

Tuncay Türkgülü

Etiketler: kalkan balığı, Kalkan balığı fiyatı


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