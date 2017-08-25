Kalkınma Bakanı Elvan, Karaman’da

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ermenek 22. Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Etkinlikleri ile çeşitli programlara katılmak üzere Karaman’ın Ermenek ilçesine geldi. Kent Meydanı’ndaki etkinlikler mehter takımının gösterisi ile başladı. Programda konuşan Bakan Elvan, “Dünyada söz sahibi olan, gücüne güç katan, her geçen daha da büyüyen, daha da güçlenen bir Türkiye, ülkemizle gurur duymalıyız, yapılanlarla gurur duymalıyız diye düşünüyorum. Elbette biz büyüdükçe, güçlendikçe de düşmanımız artıyor, bunu da bilelim. Türkiye’ye karşı saldırılar artıyor. Türkiye’ye karşı husumet besleyenlerin sayısı artıyor. Bakınız bir taraftan PKK terör örgütüyle mücadele ediyor, diğer taraftan DEAŞ terör örgütüyle mücadele ediyor, bir diğer taraftan Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele ediyor, diğer taraftan da birçok ülkenin, birçok yurt dışından yazılı ve görsel basının yalan yanlış Türkiye üzerinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinde oyun oynamak istediklerini görüyoruz. Ama bu millet dik durdukça, nasıl 15 Temmuz gecesi bu millet dimdik ayakta durdu, kenetlendi, o darbecilere karşı gereken dersi verdi. Evet bize karşı mücadele eden, bize karşı kin besleyen, bize karşı terör örgütlerini kullanan, taşeron olarak kullananlara karşı da o sizin güçlü desteğinizle bizim mücadelemiz devam edecek, başaracağız. Çünkü biz bu milletimize güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz, inanıyoruz. İşte bu millette bu güçlü yürek oldukça, vatan sevgisi oldukça, bayrak sevgisi oldukça Allah’ın izni ile sırtımız yere gelmez. Yeter ki siz bizim önümüzü açın. Biz Türkiye olarak büyüdükçe büyüyeceğiz, güçlendikçe güçleneceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı asla eksik etmemeliyiz. Daha da güçlendirmeliyiz, kenetlenmeliyiz. Türkiye’ye karşı mücadele edenlere karşı bir olmalıyız, beraber olmalıyız, hep birlikte Türkiye olmalıyız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da, “Nasıl Türkiye’nin zor şartları, bölgemizin zor şartları Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla aşılıyorsa, Taşeli Bölgesinin, Konya’nın, Karaman’ın zor şartları da Allah razı olsun sayın bakanımızla aşılıyor” diyerek, “Bu coğrafya zor bir coğrafya. Sadece Ermenek, Karaman değil bulunduğumuz bölge zor bir coğrafya. Hepimiz bunu görüyoruz, yaşıyoruz, izliyoruz. Onun için taş gibi birbirimizin arkasında durmak zorundayız. Görüşlerimiz, kanaatlerimiz ne olursa olsun ülkemizin arkasında, devletimizin arkasında, hükümetimizin arkasında taş gibi durmak zorundayız. Etrafımızda olup bitenleri görüyorsunuz. Onun için birbirimize sımsıkı kenetlenmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, buradaki programın ardından Hacı Fatma Tokyürek Camisi ve Hacı Durmuş Ali Tokyürek Kur’an Kursunun açılışını gerçekleştirdi. Etkinliklere, Bakan Elvan’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Karaman Valisi Fahri Meral ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Dağlı