Kalkınma Bakanı Elvan, Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Bakan Elvan, FETÖ’nün 15 Temmuz’deki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Halisdemir’in ve vefat eden annesinin de kabrinin bulunduğu Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine geldi. Kalkan’ı burada Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir ve belediye başkanları ile daire müdürleri karşıladı.

Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’i ve annesi Fadimana Halisdemir’in kabrinin başında okunan Kuran’ı Kerim tilavetlerinin okunmasının ardından Bakan Elvan, kabirleri başında dua etti.

Mezarlıktan çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Yiğit şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettik. Bizde şöyle bir deyim vardır Analar ne aslanlar doğurur sözü var. Fettullahçı Terör Örgütü tarafından darbe girişimi sırasında bu ülkenin bölünmesini planlamaktan başka bir şey değil.



Bu ülkenin işgali birilerinin eline teslim edilmekten başka bir kalkışma değildi. Ancak başta Şehidimiz Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitlerimiz ve milletimiz buna izin vermedi. Şehidimiz Ömer Halisdemir Türkiye’nin kaderini değiştiren öncü şehitlerimizden birisidir. Tıpkı surlara bayrak diken Ulubatlı Hasan gibi Çanakkale’de, Sakarya’da Anafartalar da işgalcilere karşı dimdik duran ve onları yok eden kahraman şehitlerimizdir. Buradan şunu söylemek istiyorum. Türkiye üzerinde hesabı olanlar şunu çok iyi bilsinler bir Ömer Halisdemir şehit olur, milyonlarca Ömer Halisdemir doğar. Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk devletini başkaları ile asla karıştırmasınlar" diye konuştu.



Kahraman şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise, ‘‘Türk milletine ve tüm annelere teşekkür ediyorum. Ben bir Ömer Halisdemir’i nasıl yetiştirdim isem yeni nesil gençlerimizi, yeni gelen askerimizi ve polisimizi yetiştirmeye her zaman hazırım. Türk topraklarından bir parça da olsa hiçbir düşmana vermemek için bütün gücümle hazırım" şeklinde konuştu.



Bakan Elvan mezarlıktan ayrıldıktan sonra Kahraman Şehit Ömer Halisdemir’in eşinin oturduğu evi ziyarette bulunarak baş sağlığı dileklerinde bulunduktan sonra Demokrasi Şehitleri hatıra ormanına ağaç dikti.

Ağaç dikimini ardından Ömer Halisdemir’in baba ocağını ziyarette bulunan Bakan Elvan’a kardeşi Soner Halisdemir, Ömer Halisdemir’in resmi basılı tişörtü hediye etti. Bakan Elvan, tişörtü üzerine giyerek baba ocağından ayrıldı.



Niğde Şehitliğine geçen Bakan Lütfi Elvan, burada da şehitlikte dua ettikten sonra Valiliği ziyaret etti. Elvan ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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