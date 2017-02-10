Malatya Valisi Mustafa Toprak, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve Kalkınma Bakanlığı koordinesinde yürütülen ‘Cazibe Merkezleri Programının başvurularının alınmaya başlandığını belirterek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Cazibe Merkezleri Programı'nın iş dünyasına daha iyi aktarılabilmesi için Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın, bakanlık ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile birlikte 11 Şubat Cumartesi günü Malatya’da olacağını kaydeden Vali Toprak, Bakanın aynı gün saat 10:00’da Malatya Hilton Otelinde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısına başkanlık edeceğini söyledi.

Vali Toprak, toplantıya bütün yatırımcıları, sanayici ve iş adamlarını davet etti.