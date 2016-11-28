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‘Kalkışma’ kitabı tanıtıldı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, 15 Temmuz gecesi tanıklık ettiği olayları anlatan 102 habercinin yazılarının toplandığı ‘Kalkışma’ kitabını tanıttı.


28 Kasım 2016 15:45

Polatel, ”Anlatılanların hepsi haber kameramanı ve muhabirlerin kendi kaleminden, birinci ağızdan, birinci gözden anlatılan yazılar. Olayın üzerinden daha 4 ay geçti ama bugün bu kitabın içinde yazılanlar 50 yıl sonra tarihçiler bu kitaptan alıntılar yaparak tarihe not düşecekler, gelecek nesillere aktaracaklar” dedi.
Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak kameramanlar ve muhabirlerin 15 Temmuz gecesi çok şey gördüğünü ve yaşadığını söyleyen Polatel, Kalkışma kitabının çıkış serüvenine ilişkin, “Kamuoyuna mahal olmuş bir yaşanmışlığımız var, bunu da anlatabileceğimiz platformlar olmasını istiyorduk. İşte burada Türkiye Haber Kameramanları Derneği devreye girerek, ‘Kalkışma’ isimli kitabı ortaya çıkardı” diye konuştu.

“Kitap İngilizceye çevrilecek”
Kalkışma kitabının İngilizceye çevrilerek, başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere Avrupa’nın en ücra köşesindeki siyasetçilere ve gazetecilere gönderileceğinin altını çizen Aytekin Poletel, amaçlarının 15 Temmuz gecesi Türk halkının demokrasiye nasıl sahip çıktığını birinci elden detaylı bir şekilde Brüksel’deki siyasetçi ve gazetecilere anlatmak olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanı çok beğendi”
Kalkışma kitabını ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim ettiklerini ifade eden Polatel, Cumhurbaşkanının kitabı incelediğini, içeriğine baktığını ve çok beğendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Bunu biz yapalım, bundan sonraki süreçte bunun baskısını biz yapalım, kamuoyuna hediye olarak dağıtalım’ dediğini de sözlerine ekleyen Polatel, “Zaten o saatten sonra bu kitap Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin değil, kamuoyunun kitabı olmuştur” şeklinde konuştu.

“Kalkışmanın ilk dakikalarında 60-70 kişilik bir grup sokağa çıkıyorlar, sevinç gösterileri yapıyorlar”
Kitabın içeriği hakkında kısa açıklamalar yapan Aytekin Polatel, şunları kaydetti:
“Şimdi bir haber kameramanı o gece 6-7 saate yakın görüntü çekti. Yayınlanan görüntüsü 10 dakika; 10 dakikayı çık, geri kalanı bu kitapta. Kitaptaki anekdotlar birincisi, Ankara Emniyetinde zırhlı personel taşıyıcı içerisindeki er’e hain komutan talimat veriyor, ‘askerin üzerine ateş aç’ asker emre uymuyor ‘açmam komutanım’ diyor ve komutanı tarafından vuruluyor. Vatandaşlar orada müdahale ediyor askeri içeriden çıkartıyorlar ve komutanı da yakalayıp emniyetteki polislere teslim ediyorlar.
İkincisi, İstanbul, Saraçhane’de kalkışmanın ilk dakikalarında 60-70 kişilik bir grup sokağa çıkıyorlar sevinç gösterileri yapıyorlar. Kameraman arkadaşım onları çekerken kameramanı taciz ediyorlar. Taciz esnasında kameraman anlıyor ki bunların FETO’cu olduğunu anlıyor. Çünkü o tacizlerde ‘sizi keseceğiz, sizi öldüreceğiz’ gibi cümleler sarf ediyorlar ve oradan kameraman uzaklaşıyor ama görüntü alıyor. Sonra bir iki saat sonra tekrar aynı noktaya gittiklerinde artık kalkışma bastırılmış halde olduğu için oradaki grup dağılıyor.
Üçüncüsü, İstanbul, Taksim’de iki tane Suriyeli sohbet ediyorlar. Kameraman arkadaşım 10 dakika mola verip, kaldırımın üzerine oturuyor. İki tane Suriyeli sohbet etmeye devam ediyor. Suriyelilerden biri diyor ki, ’Biz Esad’tan kaçtık, şimdi burada da aynı şey olursa ne yapacağız’ diyor diğerine; diğeri de diyor ki ‘Türkler hiç bir yere gitmez merak etme, Türkler demokrasilerine, milletine sahip çıkarlar, ölseler de bu topraklarda ölürler’ diyor."

Fatih Erdoğan
 


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