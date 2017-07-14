Kalkışma sonrası havalanan ilk havayolu şirketinin pilotu o geceyi anlattı

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece bir grup darbeci asker Atatürk Havalimanı’na gelmiş, havalimanının giriş ve çıkışlarını kapattıktan sonra hava trafik kontrol kulesini işgal ederek uçakların iniş ve kalkış yapmalarını engellemişti. Bu sırada İstanbul’a inemeyen çok sayıda uçak başka meydanlara yönelmiş, kalkış yapmaya hazırlanan uçaklar da seferlerin iptal etmek zorunda kalmıştı.

Kalkış için izin istedi, hava trafiğinin kapatıldığını öğrendi

Atatürk Havalimanı’nın işgal edildiği dakikalarda İstanbul-Antalya seferini gerçekleştirmeye hazırlanan Onur Havayolları bünyesindeki pilot Fatih Altıparmak da uçuş izni için kule görevlileriyle irtibata geçtiğinde havalimanının trafiğe kapatıldığını öğrendi. O anlarda yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Altıparmak, “Kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz günü saat 20.15 gibi Atatürk Havalimanı giriş kapısından girdiğimizde her hangi bir aksi durumla karşılaşmadık. Her şey normaldi. Daha sonra yolcularımızı apron bölgesinde uçağa kabul ettikten sonra, kalkış için motor çalıştırma müsaade istedik. Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi tarafından İstanbul uluslararası havalimanının hava trafiğine kapatıldığı bilgisi verildi. Bu bilgiyi aldıktan sonra yolcularımızı emniyetli bir şekilde apron bölgesindeki uçağımızdan arındırılmış bölge olan yolcu terminaline almak için gerekli hazırlıkları tamamladık. Yolcularımıza gerekli bilgilendirmeleri içeren bir anons yaptık” dedi.

Uçaktan indirilen yolcular güvenli bölgeye alındı

Havalimanının uçuşlara kapatıldığına dair bilgiyi yolculara anons ettiklerini dile getiren Fatih Altıparmak, “Her hangi bir olumsuz duruma sebebiyet vermeyecek şekilde herhangi bir panik durumuna sevk etmeyecek şekilde yolcularımızı emniyetli olarak terminal binasına aldık. Yolcularda o an sağduyulu bir yaklaşımla karşılaştık. Çünkü yaptığımızı anonsla ilgili değerlendirmeler sonucunda kendileri anlayışlı bir şekilde karşılayarak bizleri uçağı emniyetli bir şekilde terk edip arındırılmış salon olan terminal binasına yolcuları sevk ettik” şeklinde konuştu.

Uçaklar başka meydanlara yönlendirildi

Havalimanında operasyonel faaliyetlerin durmasının ardından oluşturulan kriz masasının direktifleri doğrultusunda havadaki diğer uçakları başka meydanlara yönlendirdiklerini kaydeden Altıparmak, “Yolcuları terminale aldıktan sonra Onur Havayolları’nın Atatürk Havalimanı için diğer meydanlardan kalkmış olan trafiklerini operasyonel kontrol merkeziyle koordineli olarak farklı meydanlara yönlendirdik. Buradaki yolcularımızın emniyetini sağlamak için bütün ekiplerimiz soğukkanlılıkla grevlerini sonuna kadar yerine getirdiler" ifadelerini kullandı.

Darbecilerden temizlenen havalimanından kalkan ilk uçak

15 Temmuz gecesi hava trafik kontrol kulesinin darbecilerden temizlenmesinin ardından Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan ilk havayolu şirketi OnurAır’ın pilotu Fatih Altıparmak, “Kalkışma sırasında bütün geceyi havalimanında geçirdikten sonra gerekli devlet kurumları, havalimanı otoriteleri ve şirketimizin kriz masası koordinesi sonucunda Atatürk Havalimanı’nın uçuş operasyonuna başlayabileceği bilgisini aldıktan sonra OnurAır Havayolları olarak Atatürk Havalimanı’ndan kalkışma gecesinin sabahı İstanbul-Bodrum uçuşu ile ilk kalkış yapan havayolu olduk” diye konuştu.

Özel harekat polislerine kulenin gidiş yolunu tarif etti

Özel harekat polislerine kuleye nasıl ulaşabileceklerini de tarif ettiğini belirten Altıparmak, “Kalkışma girişimini yapan kişilerin Atatürk Havalimanı kontrol kulesini işgal ettiği haberi geldikten sonra, havalimanına gelen özel harekat polisleriyle karşılaştım. Bir ekip bize kulenin nerede olduğunu sormuşlardı. Çünkü müdahale etmek için timler her taraftan geliyordu. Ben de karşılaştığım 4 özel harekat polisine kuleye nasıl ulaşabileceklerini tarif ederek onları yönlendirmiştim” dedi.

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz