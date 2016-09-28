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Kalp ameliyatında yeni yöntem

Kalbi besleyen damarların tıkanması sonucunda ortaya çıkan ve kalp krizinin tetikleyicisi olan koroner arter hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan Endoskopik Safen Çıkarma Yöntemi Karadeniz Bölgesi’nde ilk defa Trabzon’da uygulandı.

Kalp ameliyatında yeni yöntem

28 Eylül 2016 09:12

Endoskopik Damar Çıkarma (EVH), Koroner Arter Baypas Greftleme (KABG) ameliyatının önerildiği durumlarda daha az acı, daha küçük yara izleri ve daha hızlı iyileşme sağlayan yeni bir yöntem olarak kullanılıyor. Yaklaşık 2 santimetrelik ufak bir kesikten özel cihazların kullanılmasıyla kan damarı görüntülenerek bacaktan safen veni veya koldan radial arter alınabiliyor. Geçen yıl dünyada 1 milyon kişiye uygulanan yöntem Karadeniz Bölgesi’nde ilk defa Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde uygulandı.
Medical Park Karadeniz Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Emre Cumhur Baykan, Endoskopik safen çıkarma yönteminin (Vasoview) Türkiye’de 5-6 ilde kullanıldığını belirterek, “By-pass ameliyatlarında bacaktan aldığımız damar oldukça sık kullanılır. Bu bizim için yeni bir yöntem. Türkiye’de şuanda 5-6 ilde var. Özellikle obez, şişman ve diyabetik hastalarda başta olmak üzere tıbbi anlamda yara iyileşmesi problemi için oldukça etkili bir önleyici yöntem. İkincisi de ameliyat sonrası hayat konforu. Yara miktarı vücutta ne kadar az ise iyileşme süresi de o kadar az oluyor” dedi.
Yöntemin geçen yıl dünyada 1 milyon hastaya uygulandığını kaydeden Baykan, “Bu sene hedef daha yüksek. Türkiye’deki geçmişi çok kısa yeni girdi sayılır. Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu yöntem kullanılmıyor. İlk defa Trabzon’da uygulamaya başladık” ifadelerini kullandı.
 


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