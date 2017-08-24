Kalp dostu alıç, kıraç arazilerde alternatif ürün oldu

5 yıl önce Balandız ve Çaltı mahallelerinde dikilen ve meyve vermeye başlayan alıç bahçelerinde incelemelerde bulunan Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, alıçların meyve vermeye başladığını ve yaklaşık bir ay sonra hasat edileceğini söyledi.

Kalp dostu olarak bilenen alıç meyvesinin bir çok kalp rahatsızlığına iyi geldiğinin altını çizen Başkan Cafer Doygun, “Kalp ritim bozuklukları, sinirsel kalp çarpıntıları, kalp yetmezliği, ağır enfeksiyon hastalıkları sonrasındaki kalp kasları zafiyeti, kalp krizi sonrası, yüksek kan basıncı, damar sertliği alıç bitkisinin başarıyla kullanılabileceği alanlar olarak biliyoruz” dedi.

Bölgede alıç meyvesini birkaç çiftçinin deneme amaçlı diktiğini ve başarılı olduğunu ifade eden Doygun, "Yaklaşık 20 dönüm alıç meyve bahçesi tesis edildi. Bölgemizde sürekli alternatif ürün arayışları var. Sulak alanlarda şuanda kivi ekimi yapılırken, kıraç sulanmayan bölgelerde de alış dikimi yapılıyor. Bölgemizde araştırmalar yaparak örnek olan bu çiftçi kardeşlerimize teşekkür ederim. Bu meyvenin bölge ekonomisine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü dalında 20-25 TL, markette ise 60 TL’ye kadar satışı yapıyor” dedi.

Kırsal alanda ekonomiye katkı sağlayacak alternatif ürün arayışı ile alıçla tanıştığını söyleyen Çiftçi Durhasan Soykan, “2004 yılında fizibilite çalışmalarına başladım. Çeşitli yerlerde deneme amaçlı dikimler yaptık. 900-1100 rakımlı yerlerde iyi ürün alındığını görünce 2010 yılında Silifke’nin Balandız mahallesinde ilk kapama bahçe dikimini gerçekleştirdik. Geçen yıl ilk olarak Alıç ağaçlarından 350 kilogram ürün aldık. Elde ettiğimiz ürünleri de 20-25 TL’den sattık. Bu yıl daha fazla verim bekliyoruz. Yaklaşık bir ay sonra meyveleri hasat etmeye başlayacağız. Kilosunu ise 25-30 TL arasında olmasını tahmin ediyoruz. Kırsal alanda benimle birlikte yaklaşık 6-7 çiftçi bu meyveyi alternatif olarak yetiştiriyor. Umarım iyi bir hasat dönemi yaşarız” dedi.

Murat Şengi

