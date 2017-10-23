Kalp kapakçığı değişimin en teknolojik ve kolay hali “TAVI”

TAVI, “Kesisiz” veya “Kansız“ olarak halk arasında nitelenen türden, ameliyata gerek kalmadan kalp kapakçığının (Aort kapak) değişimi işlemine verilen isimdir. Genellikle kalpte aort kapak darlığı (tıbbi adıyla aort stenozu) olan insanların açık kalp ameliyatı ile tedavi edilmeleri yüksek riskli bulunduğunda, uygulanması önerilen bir girişimdir. 2002 yılından bu yana uygulanan yöntem ile ilgili olarak gelişmeleri takip edebilmek ve uzmanların kendi aralarında bilgi alışverişi yapmak üzere TAVI Zirvesi gerçekleştirildi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte TAVI yönteminin avantajları ve dezavantajları tartışıldı. Bununla birlikte canlı yayın ile birlikte gerçekleştirilen ameliyat üzerinden tartışılan zirvede aynı zamanda vakalar üzerinden sunumlar da gerçekleştirildi.

“2010 yılından bu yana TAVI işlemi çok fazla gelişti”

TAVI yöntemi ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunan BVU Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ramazan Özdemir işlemin kardiyolojinin teknoloji ile birlikte gelmiş olduğu en son nokta olarak nitelendirdi. Özellikle 2010 yılından bu yana TAVI işleminin dünyada ve Türkiye’de çok başarılı bir şekilde uygulandığını da belirten Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Bu işlemi üniversitemiz bünyesinde çok fazla uyguluyoruz. Bu yüzden yurtdışından ve yurtiçinden uzman arkadaşlarla bir araya gelerek deneyimlerimizi aktararak, adeta bir kurs niteliğinde, canlı vakalarımızı da anlatarak bir nevi eğitim toplantısı düzenlemeyi uygun bulduk. Bu şimdiye kadar yapılan TAVI ile ilgili en büyük toplantı. İşlem 2010 yılından sonra açıkçası dünyada çok iyi bir yol kat etti. Bununla birlikte sonuçlar da son derece iyi olmaya başladı. TAVI yöntemi daha önce cerrahinin kabul etmediği yüksek risk taşıyan hastalarda uygulanması kabul edilirken şimdi artık cerrahi işlem yapılabilecek hastalarda da alternatif bir tedavi yöntemi olmaya başladı” dedi.

TAVI yönteminin avantajları nelerdir?

TAVI yöntemi ile birlikte kalp kapakçığı değişimi yapılan hastaların diğer yöntemlere oranla çok daha avantajlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özdemir, “ TAVI yönteminin uygulanmaya başlandığı ilk zamanlarda kanamalar ve kapağın tutmaması gibi bazı komplikasyonlar oluyordu. Fakat şuanda çok daha ilerlemiş durumda. Aynı zamanda da birçok avantajı var. Bir kere hasta tam bir ameliyat olmuş olmuyor. Hastanın göğsünde bir kesi yok. Bu yöntem daha çok yandaş hastalıklar taşıyan hastalarda uygulanıyordu. Yani, yaşlı, akciğer, böbrek vs hastalığı olan ya da başka bir patoloji yani anestezi verdiğinde yüksek risk taşıyan, kaybetme ihtimali yüksek olan hastalarda uygulanıyordu. Bu hastalarda da büyük avantaj sağlanmış olunuyordu. Kasıktan giriliyor ve ameliyat izi yok. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem süresi var. Hastanede kalış süresi çok az. Çok yoğun anestezi verilmemiş oluyor. Yüksek riskli olan hastalar için bunların hepsi çok büyük avantaj olarak kabul ediliyor. Bu yüzden kardiyolojinin geldiği en ileri nokta diyebiliriz” diye konuştu.

Türkiye’nin de TAVI işlemi için dünya ile başa baş gittiğini dile getiren Prof. Dr. Özdemir aynı zamanda, “Bu yöntem için Türkiye çığır açtı diyebiliriz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

