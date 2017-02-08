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Kalp krizi geçiren Ayşe Ersayın kimdir?

Ayşe Ersayın kalp krizi geçirdi. Ayşe Ersayın kimdir? Ayşe Ersayın'ın hayatı ve filmleri. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kalp krizi geçiren Ayşe Ersayın kimdir?

08 Şubat 2017 12:32

Ayşe Ersayın kalp krizi geçirdi. Ünlü yönetmen Ersayın kalp krizi geçirrerk hayata veda etti. Ayşe Ersayın'ın vefatı bütün sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Ayşe Ersayın kimdir? Ersayın'ın hayatı ve filmlerine dair bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ünlü sanatçıların klip yönetmenliğini yaptı

Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Müslüm Gürses, Hülya Avşar gibi birçok ünlünün klip yönetmenliğini yapan Ayşe Ersayın bugün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.  

AYŞE ERSAYIN KİMDİR

Ayşe Ersayın, Özel Yükseliş Koleji'ni bitirdikten sonra Bülent Osma ile evlendi. Uzun süren evliliğinin ardıdan, ayrıldıktan sonra İstanbul’ a yerleşti. TRT de yayınlanan bir cumartesi eğlencesi programında Aydoğan Ergezen’e asistanlık yaptı.

Star televizyonunun kurulması ile Aydoğan Ergezen'le birlikte bu kanala geçti.
Bir sene yönetmen yardımcılığı yaptıktan sonra Mustafa Mayadağ ile birlikte Pazarlık isimli müzik eğlence programını yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra Cuma Postası isimli programla yapımcı yönetmenliğe adım attı.

Star TV'de Piknik, Salı Pazarı, Kabere Kiboş, Şamata, Benimle Oynarmısın yarışması, Jazz Festivali gibi programlara imza attı. Uzun bir süre bayram özel proglamları ve yılbaşı eğlence programları hazırladı.

Star TV'de çalışırken yüze yakın konser çekti.

Konser çektiği bazı sanatçılar:
Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kenan Doğulu, Ayşegül Aldinç, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Hülya Avşar, Zuhal Olcay, Diana Ross, Shirley Bassey, Dionne Warwick, Al Jarreau, David Sanborn, Salif Kama.

Etiketler: Ajda Pekkan, ayşe ersayın, ayşe ersayın kimdir, yönetmen


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