İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi İsmail Yurtseven dün rahatsızlanarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yurtseven tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Evli ve 4 çocuk babası Yurtseven için tören düzenlendi. Mescitönü camiinde düzenlenen cenaze törenine Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Yurtseven'in meslektaşları ve yakınları katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yurtseven'in cenazesi Suçatı Köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Yasin Kayacı

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