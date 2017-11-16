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Kalp krizi geçiren Çinli turist Aksaray’da şifa buldu

Turistik gezi için Türkiye’ye gelen ve Aksaray'da yer altı şehrini gezerken kalp krizi geçiren Çinli turist, kaldırıldığı hastanede yeniden sağlığına kavuştu.

Kalp krizi geçiren Çinli turist Aksarayda şifa buldu

16 Kasım 2017 18:52

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Aksaray'a gelen Çinli turist L.R. (75), yer altı şehirlerini gezerken kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Çinli turist, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Abdülmetin Ekecik Acil Servisine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde şeker hastası olduğu ve kalp krizi geçirdiği tanısı konulan hasta, koroner yoğun bakıma alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyologlarından Dr. Halil Aktaş tarafından acil olarak anjiyografiye alınan Çinli yalı adam, tamamen tıkalı olan ana damarı stent koyularak açıldı. Zamanla yarışılan anjiyografi sonrasında koroner yoğun bakım ünitesinde takibe alınan L.R., 48 saatlik kritik süreyi atlattı. 

Anjiyografiyi başarı ile gerçekleştirerek Çinli turistin tekrar sağlığına kavuşmasına vesile olan Kardiyolog Dr. Halil Aktaş, “Çin Cumhuriyeti vatandaşı L.R. isimli bayan hastamız, turistik gezi sırasında şiddetli bir göğüs ağrısı ile hastanemiz acil servisine kaldırılmıştı. Acil serviste yaptığımız muayene ve tetkiklerde L.R.’ye kalp krizi tanısı koyarak, acil olarak anjiyografi yaptık. Yaptığımız anjiyografide ana kalp damarlarının birinin tamamen tıkalı olduğunu saptadık ve tıkalı damara stent takarak açılmasını sağladık. Hastamızı koroner yoğun bakım ünitesinde takibe aldık ve hastamız 48 saatlik kritik süreyi atlattı. Durumu gayet iyi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyografi Ünitesi olarak 24 saat Aksaray ve bölge halkına hizmet veriyoruz. Bu hastamızda olduğu gibi Çin gibi Uzakdoğu ülkesinden turistik ziyaret için gelen hastamızın da sağlığına kavuşmasında vesile olduk. Anjiyografi ünitesi Aksaray için büyük bir şans oluşturmaktadır. Anjiyo ünitesinin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kurulmasında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Çinli turist L.R. ise, tercüman aracılığı ile turistik ziyaret için Türkiye’ye geldiklerini, turistik gezi esnasında başlayan şiddetli göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise kaldırıldığını, yaşadığı çok sıkıntılı süreci Türkiye’nin alkışlanacak sağlık sistemi sayesinde çok hafif şekilde atlattığını söyledi. Şeker hastası olduğunu ancak kalp rahatsızlığı olduğunu bilmediğini söyleyen L.R., başta doktoru Halil Aktaş ve anjiyo ekibi olmak üzere sağlığına kavuşmasında emeği olan herkese teşekkür etti. 

Etiketler: aksaray, kalp krizi

 

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