Kalp krizi geçiren karakol komutanı toprağa verildi

Kalp krizi sonucu 46 yaşında hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi, memleketi Osmaniye’de, Raufbey Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Alınan helalliğin ardından dualar okundu.

Jandarma Astsubay Başçavuş Murat Aydın için cuma namazının ardından Alibeyli Camii İmam Hatibi Yunus Çetinkaya tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra askerlerin omuzlarında araca taşınan Aydın'ın naaşı, Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığa götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Aydın’ın, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şubat ayından beri tedavi gördüğü ve dün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Resul Özdil