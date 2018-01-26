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Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Adana’da bir dolmuş şoförü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye kaldırdı. Şoför Özay Şahin, “Çok heyecanlandım ama mutluyum, bir can kurtardım” dedi.

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

26 Ocak 2018 14:54

Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde 01 M 0723 plakalı Cemalpaşa dolmuşunda meydana geldi. 20 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Özay Şahin (40), sabah Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir yolcuyu dolmuşuna aldı. Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’ne geldiğinde ise yolcu dolmuşta kalp krizi geçirdi. Bu sırada dolmuşta bulunan diğer yolcular ilk müdahaleyi yaptı. Şoför Özay Şahin ise soğukkanlılığını koruyup kalp krizi geçiren yolcusunu yoğun trafiğe rağmen 3 dakika içerisinde Aşkım Tüfekçi Hastanesi’ne yetiştirdi. Yolcuyu hastaneye teslim eden Şahin, daha sonra yoluna devam etti. Bu anlar ise dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Bir can kurtardım”

Olay sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, yolcusunun kalp krizi geçirince çok heyecanlandığını ancak soğukkanlılığını koruyarak karar verdiğini söyleyip, şu ifadeleri kullandı:
“Böyle bir olay başıma ilk kez geliyor. Bütün şoförler böyle bir olayla karşılaşırsa aynı tepkiyi vermeliler. Ben bir can kurtardım. Çok mutluyum. 3 dakika içerisinde hastayı hastaneye ulaştırdım. Yolculara da çok teşekkür ediyorum ilk müdahaleyi yapmasalardı belki o insan şu anda ölecekti. Engelli Agit kardeşimiz dayak yerken herkes izlemişti ama benim dolmuşumdaki yolcular öyle bir şey yapmadı. Mutluyum.”
Öte yandan Şahin, yolcunun ismini almadığını belirtti. 

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, kalp krizi

 

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