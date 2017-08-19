Kalp krizi geçirince benzinliğe çarptı, hayatını kaybetti

Kaza, Manisa’nın Saruhanlı ilçesi İshakçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Manisa’dan Akhisar istikametine giden 34 KL 5340 plakalı tırın şoförü Şahin Korkmaz direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır atıl durumda olan benzinliğin ofisine çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu tır sürücüsü Şahin Korkmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından tır şoförü Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adem Şahin