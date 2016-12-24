Diğer
Kategoriler

Kalp krizi sayesinde kanserden kurtuldu

Rize’de yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Tarlacı, yıllar önce kalçasında çıkan kıl dönmesini ihmal ederek doktora gitmedi ancak kalp krizi geçirip hastaneye gitmek zorunda kalınca kuyruk sokumundaki kanserli tümörden erken müdahale sayesinde kurtuldu.

Kalp krizi sayesinde kanserden kurtuldu

24 Aralık 2016 12:04
Kalp krizi sayesinde kanserden kurtuldu - Tıkla İzle

Hastane hastane dolaşarak kuyruk sokumundaki kıl dönmesine çare arayan Tarlacı, son olarak Trabzon'a gelerek Medical Park Yıldızlı Hastanesi’nde Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Sözen’e başvurdu. Tarlacı, burada kalçasına yapılan müdahale ile kanserli tümörlerden kurtulurken geçirdiği kalp krizi sayesinde kanser olmaktan kurtulduğunu söyledi. Yıllardır kıl dönmesi sorunu yaşadığını ancak hiçbir ağrı sızı duymadığını belirten Tarlacı, bu durumu hep ihmal ettiğini söyledi. Tarlacı “Kıl dönmesi bende yıllar önce vardı ancak yara şeklinde gözükmüyordu. 7-8 aydan beri kalça bölgemde yara çıktı, yaranın büyüdüğünü hissediyordum ama çok da önemsemedim. Sürekli araba kullandığım için ağrı sızı da hiç olmadı. Yaklaşık 2 ay önce evde kalp krizi geçirdim, hastaneye gittiğimde yaramı fark eden doktorlar, yaraya müdahale edilmesi gerektiğini yoksa daha da zor bir durumda kalabileceğimi söylediler. Son olarak Op. Dr. Emrah Sözen’e başvurdum. Sağ olsun kalçamda bulunan yarayı ameliyatla temizleyerek şimdiki duruma geldi. Kanserli tümör olduğunu öğrendiğimde şaşırmıştım. Kalp krizi sayesinde bundan kurtulmuş oldum” dedi.

Op. Dr. Emrah Sözen de hastanın kalça bölgesindeki kanserli tümöre müdahale ederek temizlediklerini ifade ederek “Hastamız yaklaşık 15 gün önce bize başvurdu. Kalça bölgesinde çok sık karşılaşmadığımız tümör mevcuttu. Yani o bölgede deri kanseri vakası söz konusuydu. Hastanın genel durumu hem de tümörün bulunduğu bölge itibariyle ameliyatı biraz riskli ve zordu. Ek olarak kardiyak problemleri de mevcuttu. Ameliyat bölgesinde bazı organlar yakın olduğundan sıkıntılıydı. Ameliyat öncesi kardiyoloji ve yoğun bakımdaki doktorlarımızla da konuşarak hastayı ameliyat yapabileceğimize karar verdik. Ameliyat 3-4 saat kadar sürdü. Ameliyattan sonra hastamızı birkaç gün yoğun bakımda takip ettikten sonra bir sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.

Dr. Sözen meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek “Hastamızdaki deri kanseri, güneş ışığına maruz kalarak normalde beklediğimiz sıklıkla görülen bir şey. Daha çok yüz bölgesinde güneşle temas eden yerlerde görülür. Bunun haricinde kronik yaralarda, bazen uzun süreli iyileşmeyen yaraların zemininden de gelişebiliyor. Hastamızda bu gruptan olan bir tümördü. Tümörün bulunduğu Lokazisyon alan olarak ilk defa gördüğüm bir bölgeydi. Kalça bölgesinde bu kadar büyük bir şekilde olanı ilk defa görüyorum. Şu an hastanın durumunda bir sıkıntı yok. Tümörün tamamını temizledik. Patoloji sonucu da temiz geldi. Muhtemelen ek tedaviye gerek kalmayacak” şeklinde konuştu.

BEKİR KOCA 

Etiketler: kalp krizi, kıl dönmesi, Mehmet Tarlacı, Op. Dr. Emrah Sözen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç