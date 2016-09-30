Aydın İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de her 10 ölümden 4'ünün kalp krizi nedeniyle yaşandığı belirtilerek, kalp krizine bağlı toplam ölümlerin yarısının, belirtilerin başladığı ilk 3-4 saat içinde ve çoğunlukla hastaneye ulaşmadan önce gerçekleştiği bildirildi. Kalp krizi sırasında kalbe gelen kan akımının bozulduğu belirtilen açıklamada, "Kalp krizi sırasında kalbe gelen kan akımı bozulmaktadır. Kalbe gelen kan akımının eski düzeyine gelmesi ne kadar gecikirse kalpte oluşan hasar o kadar artmakta, kişi hayatını kaybedebilmekte veya ileri ki yaşamında yaşam kalitesini bozan sorunlarla karşılaşmaktadır. Kalp krizi geçiren bir kişi için tedaviye başlanıncaya dek geçen süre en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle kalp rahatsızlıklarında ilk iki saatte doğru tedaviye erişmek hayati önem taşımaktadır” denildi.

Kalp krizi belirtileri ve yapılması gerekenler

Kalp krizini belirtileri ve yapılması gerekenler konusunda ise şunlar kaydedildi, ”Kalp krizi belirtileri göğüs, kol, boyun veya çene ağrısı, nefes darlığı, endişe ya da terleme, bulantı, kusma, nabız düzensizliğidir. Kalp krizi belirtileri ortaya çıkar çıkmaz acil tibbi yardım çağrılmamasının kalp krizi tedavisinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Çünkü kalp krizi söz konusu olduğunda her saniye önemlidir. Halkımızın kalp krizine hızla müdahale edebilmesi için derhal 112 Acil Servisi aramanın ne kadar önemli olduğunu anlaması gereklidir. Kalp krizinin farklı tiplerinin bulunduğu ve bunların tedavilerinin değişebileceği dikkate alınarak “112 Acil Servisi zaman yitirmeden aranması; kalp krizinin doğru şekilde tedavi edilmesini ve hastaların uygun tedavi merkezlerine sevkini sağlayacaktır. Hastaneye ulaşan hastaların rahatsızlıklarının kalp krizi olması durumunda ambulansın ilgili hastayı doğrudan anjiyo yapılan merkezlere ulaştırılmalarını sağlanması hedeflenmektedir. Kalp krizi geçiren hastalarda ölüm oranını ve kalp yetersizliğini azaltmak, yaşam kalitesini artırmak amacıyla, hastanın uygun tedavi erişimini artırmak ve işlemin en iyi standartlarda yapılmasını teşvik etmek için desteklerinizi ve çalışmalarımızda başarıda yanımızda yer almanızı bekliyoruz”

Beşer Çeken