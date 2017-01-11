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Kalp krizinden ölen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kaldığı yurtta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden lise 2 sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden ölen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

11 Ocak 2017 22:01

Kaynarca ilçesinde özel bir yurtta kalırken duş aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Anadolu Teknik Programı 10’uncu sınıf makine bölümü öğrencisi Muhammet Emin Özkan, Karaçalı köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Karaçalı köy camisinde gerçekleşen cenaze törenine Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, İ.M.K.B. Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürü Çetin Turhan, Milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, sınıf arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Emin Özkan’ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. 

Remzi Şimşek

Etiketler: kalp krizi, lise öğrencisi, Muhammet Emin Özkan


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