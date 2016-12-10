Konya’da merkez Meram ilçesi Larende Caddesi’nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan bilgisayar bölümü 12’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yunus Baha Şahin, dün akşam 18.30 sıralarında okuldan ayrılmak için bahçedeki bisikletine binmek üzereyken fenalaşarak yere yığıldı. Yerde yatan Yunus Baha’yı fark eden diğer öğrenciler okul idarecilerine haber vermesi üzerine okula sağlık görevlileri çağrıldı. Yapılan muayenede kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç, ambulansla okula yakın mesafede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından Yunus Baha’nın duran kalbi çalıştırılamayınca hayatını kaybetti. Yunus Baha Şahin’in naaşı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı’nda toprağa verilirken gencin baba evinde büyük üzüntü hakim.

Dayı Arslan: "Kalp krizi genç yaşlı demiyor"

Yunus Baha Şahin’in bayan kuaförü olan dayısı Selim Arslan yaptığı açıklamada yeğeninin bildikleri herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söyleyerek, “Sadece şunu söylemiş annesine, 'kalbim sıkışıyor' demiş. Oda stresten'dir herhalde. Annesi de 17 yaşındaki bir insan spor yapmış olabilir, uykusuz olabilir diyerek sadece masaj yapmış. Ondan sonra okula gitmiş. Çıkarken bahçeye yığılmış düşmüş. Daha öncesinden bir rahatsızlığı yoktu. Hastanede 1 saat hayata döndürülmek için uğraşıldı ama dönmedi. Kalp krizi bu, belli olmuyor genç yaşlı demiyor. Genç yaşta kurtuluşu zor oluyor bu işlerin. Aslında bu işin üzerine gidilmesi lazım söyleyecek de bir şey bulamıyorum okulu bitirmeye çalışıyordu” dedi.

Okulu bitirince elektrik elektronik bölümü okumak istediği öğrenilen Yunus Baha Şahin’in babasının da 8 sene önce hayatını kaybettiği belirtildi.

Selman Ayas - Uğur Sarı