Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapan Adnan Gündoğdu (46), bir ay önce kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Evli 2 çocuk babası Adnan Gündoğdu, yapılan müdahalelere rağmen dün vefat etmişti.

Adnan Gündoğdu için Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, polis memurunun annesi Fehime Gündoğdu ve eşi Özlem Gündoğdu katıldı.

Ender Gündoğdu’nun cenazesi yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum’un Mecitözü ilçesine gönderildi.

Erdi Demür