Giresun’da 23 yıldır aktif olarak gazetecilik yapan 46 yaşındaki Hüseyin Yavuz, yıllardan beri aile olarak kalp hastalığı ile ilgili sıkıntılar çektiklerini vurgulayarak, "Üç abimi dilated cardiomyopathy (DCM) tanısıyla, yani kalp büyümesi tanısıyla kaybettik ve son aşamada da artık biz de geçtiğimiz hafta başında acil kalp nakli listesine alındık. 2008 yılında aşırı nefes darlığı, görevim sırasında haber koşturması sırasında yorgunluk ve bu süreçte de hastalığın belirtileri ile beraber İstanbul’da bir hastaneye başvurdum ve burada doktorlarımız yakından ilgilendi. İlk başvurumuzda ICD diye bilinen üç odacıklı şok özelliği olan bir kalp pili ameliyatı ile beraber pilimizi taktılar. O süreçte 3 yıl boyunca çok iyiydim. O dönemde yaklaşık 106 kiloydum ve o kalp pili ile beraber spor hekimimiz Erdem Hocamızın da destekleriyle 3 yıllık süreçte Giresun sahilinde yürüyerek yaklaşık 40 kilo verdim ve 67 kiloya ulaştım. Kilo vermem benim hastalığımın ilerlemesini bir anlamda durdurmuş oldu ve o süreçte de baya rahattım" diye konuştu.

"Artık bundan sonraki süreçte kalp naklini bekleyeceğiz"

2012 yılında ICD kalp pilinin bitmesi ile tekrar batarya takıldığını söyleyen Yavuz, "Batarya takıldıktan yaklaşık 1 yıl sonra şikayetlerim artmaya başladı. Buna bağlı olarak da aşırı yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle beraber özellikle de son 1 yıl içinde artık işe gidememe, kendi ihtiyaçlarımı görememe noktasına kadar geldim. Bir hocamız İstanbul’dan Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ne ve burada da Ümit Kervan hocamıza yönlendirdi. Yaklaşık 4 günlük bir süreçte tetkiklerimiz yapıldı ve 4 günlük süreçten sonra şu an acil kalp nakli listesine dahil olduk. Bu süreci artık bundan sonraki süreçte de kalp naklini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Meslek hayatım boyunca organ nakline dikkat çeken programlar yaptım"

Yavuz, mesleğini çok sevdiğini ve gazetecilikten uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Meslek hayatım boyunca zaman zaman televizyon programları da yaptım ve organ naklinin önemine çok dikkat çekmiştim. Bunu her zaman vurguluyoruz, organ nakliyle ilgili bilinçlenmemiz çok önemli. Her zaman olduğu gibi şunu söylüyoruz; bir hayatı kurtarmak cihanı kurtarmak gibi o yüzden ben organ nakli ile ilgili olarak özellikle kalp nakli ile ilgili duyarlı olunmasını istiyorum. Organ bağışı ile ilgili olarak da bekliyoruz, umudumuzu kaybetmedik, bundan sonra moralimizi de kaybetmeyeceğiz. Hocamız, tetkiklerimizin şu an için bizim lehimize olduğunu ve kalp naklinin öncelikli sırasında da lehimize olduğunu ifade etti. O yüzden umutluyuz, bekleyeceğiz. Ben herkesi organ nakli konusunda bilinçli olmaya ve organ nakli bağışı noktasında herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de şu an 900 kişi kalp nakli bekliyor"

Yavuz, kalbin çok zor bulunan bir organ olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: "Bize verilen bilgiye göre Türkiye’de şu an 900 kişi kalp nakli bekliyor. Yani şansımız şu anda 900’de bir. Çok daha genç arkadaşlarımız var, çocuklar var. Ben onları da çok düşünüyorum ve üzülüyorum, onlar için de ama mutlaka organ bağışı konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Din adamlarımız da bu konuda her zaman ifade ediyorlar. Bunun dini yönden bir sakıncası olmadığını söylüyorlar. O yüzden bizler de duyarlılık bekliyoruz. Hazırlıklıydım ben aslında, sonuç organ nakli noktasına gelecekti."

Umutlu olduğunu ve hiçbir zaman moralini kaybetmediğini belirten Yavuz, 21 yıllık hayat arkadaşı Hülya Yavuz ile birlikte Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde kalp naklinin gerçekleşmesini bekliyor.