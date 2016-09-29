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Kalp profesörü, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi 47 yaşındaki Prof. Dr. Ufuk Yetkin, üniversitenin misafirhanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kalp profesörü, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

29 Eylül 2016 17:53

Edinilen bilgiye göre olay, gece yarısı saat 00.30 sıralarında CÜ misafirhanesinde meydana geldi. 15 ay önce CÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Ufuk Yetkin, gece saatlerinde misafirhaneye gelerek odaya çıktı. Prof. Dr. Yetkin’in odasını telefonla arayan misafirhane personeli, bir süre haber alamayınca odaya çıktı. Prof. Dr. Yetkin’in cansız bedeniyle karşılaşan görevliler daha sonra durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Yetkin’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Yetkin’in bekar olduğu öğrenildi.

Yetkin için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene CÜ Rektörü Prof Dr. Alim Yıldız, Yetkin'in meslektaşları ve yakınları katıldı. Törende konuşan Rektör Yıldız, "Aslında sözün bittiği yer. Ölüm karşısında söyleyeceğim çok bir şey yok. Ölüm bizim için bir ibret bir gerçek var hepimiz öleceğiz. Her an yanımızda her an bizi takip ediyor. Ufuk Yetkin hocamız dün akşam kalp krizi sonucu vefat etti. Kendisine rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağolsun" dedi.

Yetkin'in cenazesi yarın sabah toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderilecek. 

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit

Etiketler: kalp krizi, Prof. Dr. Ufuk Yetkin


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