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Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Adana'da kalpazanlık yapan 2 kişi, ayrıldıkları otelde poşet içinde sahte para ve kartvizit unutunca polis ekiplerince yakalandı.

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

19 Ocak 2018 11:04

Olay, 9 Ocak'ta Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, piyasaya sahte para sürmek isteyen Murat K. ve Lassana T. kaldıkları otelden ayrıldı. Daha sonra kat görevlileri temizlik yapmak için odaya girdi. Görevliler yatak altında beyaz poşet içerisinde içi pudra ile dolu 504 adet 200'lük banknot buldu. Temizlik görevlileri parayı gerçek sanıp, müşteriler tarafından unutulduğunu tahmin ederek otel yetkililerine teslim etti. Paralardan şüphelenen görevliler ise polisi aradı. Otele gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri yaptıkları incelemeden sonra olayın sahte para işi olduğunu belirleyerek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerine devretti. Yapılan incelemede 200 TL'lik 504 sahte Türk lirası banknota el konuldu.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, otel görevlilerinin ifadesini aldı. Bu sırada resepsiyondaki görevli, Murat K.'nin ödemeyi kredi kartıyla yaptığını kendisine de üzerinde sağlık memuru ve cep telefonu yazan kartvizit bıraktığını söyledi. Bunun üzerine polis Murat K. ve Lassana T. kısa sürede yakalandı. Yakalanan zanlıların üzerinde ise 100 dolarlık 14 sahte banknot daha ele geçirildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis yaptığı incelemede 101 bin lira sahte Türk lirası ve bin 400 lira kara dolar olduğunu tespit etti. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: kalpazan

 

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