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Kaman'da 100 dönüm arazi küle döndü

Kaman'da 100 dönüm arazi küle döndü
Kaman'da 100 dönüm arazi küle döndü

Kırşehir’in Kaman ilçesine yaklaşık 100 dönüm arazi yandı. Çıkan yangını söndürmek için vatandaş seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Yelek Köyü mevkinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangını gören vatandaş itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı.

Dağlık arazide meydana gelen yangına Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Kaman ilçe itfaiye müdürlüğü ve çok sayıda vatandaş müdahale etti. Bir süre sonra yangın kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye birimi personeli bölgede soğutma çalışması yaptı. Yaralanan ve ölenin olmadığı yangında yaklaşık 100 dönüm arazi zarar gördü. 

Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma birimleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Vahit Aldı
 

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