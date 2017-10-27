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Kamboçya Başbakanı Sen: 'Yaptırımlardan korkmuyoruz'

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Batı'nın yaptırımlarından korkmadıklarını söyledi.

Kamboçya Başbakanı Sen: Yaptırımlardan korkmuyoruz

27 Ekim 2017 11:09

Kamboçya hükümet sözcüsü, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in ABD'li bazı senatörlerin seyahat yaptırımları uygulamakla tehdit etmesinden sonra yaptığı kabine toplantısında "Batı'nın yaptırımlarından korkmuyoruz" dediğini söyledi.

ABD'li bazı senatörler, Kamboçya ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Kem Sokha 2 ay önce tutuklandıktan sonra, Kamboçya Hükümeti'ni seyahat yaptırımları uygulamakla tehdit etmişti. ABD senatörlerinden Ted Cruz, Kamboçya muhalefet partisi lideri Kem Sokha'nın 9 Kasım'da serbest bırakılmaması halinde Kamboçya'ya seyahat yaptırımları uygulanmasını talep edeceklerini söyledi.

Kamboçya'da ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi lideri Kem Sokha 2 ay önce tutuklanmıştı. Hükümet, Kem Sokha'nın yabancı ülkelerle Kamboçya'ya karşı iş birliği içinde olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu savunarak Kem Sokha'nın eylemlerini "vatan hainliği" olarak nitelendirmişti. 

Etiketler: Hun Sen, Kamboçya Başbakanı

 

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