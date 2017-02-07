Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Her iki sismik olay, yerel zamana göre Pazartesi gecesi kaydedildi. 4.7 büyüklüğündeki ilk deprem Kuril sırtı yanında Pasifik Okyanusu’nda meydana geldi. Depremin odağı Severo-Kurisk’ten 240 kilometre uzaklıkta 80 kilometre derinliğinde bulunuyordu. 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem Avaçınsk Körfezi’nde Kamçatka kıyılarında oldu. Depremin merkezi Petropavlovsk Kamçatskiy’den 83 kilometre uzaklıkta 56 kilometre derinliğinde bulunuyordu” ifadelerine yer verildi.

Tatiyana Şuvalova