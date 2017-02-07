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Kamçatka’da iki deprem

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi, Kuril Dağları ve Kamçatka kıyılarında 4.7 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu.

Kamçatkada iki deprem

07 Şubat 2017 16:24

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Her iki sismik olay, yerel zamana göre Pazartesi gecesi kaydedildi. 4.7 büyüklüğündeki ilk deprem Kuril sırtı yanında Pasifik Okyanusu’nda meydana geldi. Depremin odağı Severo-Kurisk’ten 240 kilometre uzaklıkta 80 kilometre derinliğinde bulunuyordu. 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem Avaçınsk Körfezi’nde Kamçatka kıyılarında oldu. Depremin merkezi Petropavlovsk Kamçatskiy’den 83 kilometre uzaklıkta 56 kilometre derinliğinde bulunuyordu” ifadelerine yer verildi. 

Tatiyana Şuvalova

Etiketler: deprem, Kuril Dağları ve Kamçatka kıyıları, Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi


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