Kamerada yapay zeka teknolojisi farkı

Casper, yeni akıllı telefonu VIA A3'ü satışa çıkarıyor. Yapay zeka teknolojili arka kameraya sahip olan telefon, fotoğraf çekmeyi seven kullanıcıların ilgisini çekecek. Ürünün lansmana özel fiyatı 2 bin 699 TL olacak.

12 MP + 5 MP arka kameraya sahip olan Casper VIA A3, portre modunda bulunan obje tanıma özelliği ile odaklanılan alanlarda daha net, arka planda da daha flu sonuç veriyor.

Sony IMX 486 sensörlü güçlü arka kameraya sahip olan Casper VIA A3, yapay zeka özelliği olan kamera yazılımı sayesinde yüz güzelliği modunda gerçekçi ve doğal fotoğraflar çekmeyi sağlıyor. Objelerin kenarları daha net keskinleşiyor ve objenin arka planı daha net ayrışıyor. Sony IMX 486 sensörlü arka kamera 1.25 um piksel boyutuna sahip olup düşük ışıkta bile aydınlık sağlarken, aydınlık ortamlarda ise canlı ve profesyonel fotoğraflar çekilmesine olanak sağlıyor. 5MP ikinci kamerası gerçek zamanlı portre çekimine yardımcı oluyor.

Öğrenen ön kamera

16 MP ön kameraya sahip olan VIA A3, yapay zekalı kamera yazılımı, yüksek öğrenme kapasitesiyle sahip olduğunuz yüz noktalarınızı en detaylı şekilde inceler ve siz nasıl isterseniz ona göre yüz güzelliği sunar. Portre modunda selfielerinizi profesyonelce çeker.

Oval tasarım ve büyük ekran

Casper VIA A3 uçtan uca çerçevesiz 19:9 oranında 6.2” geniş ekrana sahip. Oval tasarımı kullanıcının eliyle rahat kavramasını ve kolay tutmasına yardımcı olur. FHD+ çözünürlüğe sahip incell ekranı, tüm renkleri yüksek kalitede destekler. 1080x2246 piksel ekran çözünürlüğü ile fotoğraf, video, film ve oyunlarda bulunan detaylar, daha önce hiç olmadığı kadar net ve keskin görünüm sağlıyor.

Senin rengin senin tercihin

VIA serisinin en ileri teknolojisini kullanan CASPER VIA A3, 3D kapak tasarımı ile ışığa göre farklı yansımaları ile modern bir görünüm sağlıyor. Parlament mavisi, metalik platin ve kurşun gri ile zevkinize göre renk çeşitliliği sunuyor. 160 gr ağırlığı ve 7.75 mm inceliğinde olan ürün, tüm gün boyunca kullanım için 14 nanometre işlemcisi ile yüksek batarya optimizasyonu sağlayan işlemcisine entegre 3400mAh 1.5 güne varan pil ömrü sunuyor.

Casper VIA A3 Teknik Özellikleri

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 450

İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo

Ekran : 6.2'' FHD+ IPS Incell

RAM : 4 GB

Depolama : 64 GB dahili, 128 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera : 12 + 5 MP LED Flaşlı arka kamera, 16 MP LED Flaşlı ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 156 76 7.75mm , ~160 gr

Pil : 3400 mAh

Renk : Parlament Mavi, Metalik Platin, Kurşun Gri

Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/n Micro USB

Kutu içeriği : AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Mat koruma kılıfı, Ekran koruma

Jelatini.

