Kamerun'da intihar saldırısı: 12 ölü

Kamerunlu yetkililerden alınan bilgilere göre, ülkenin Nijerya sınırındaki Far North bölgesindeki küçük bir kasabada iki intihar saldırısı gerçekleştirildi. Olayda, en az 14 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Kamerun'un kuzeyinde bulunan Far North Bölge Valisi Midjiyawa Bakari, saldırısının sınıra 8 kilometre uzaklıkta bulunan Waza şehir merkezinin yoğun bir bölgesinde iki kadın tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda aralarında bir bebeğin de 43 kişinin de yaralandığını ifade eden Vali Bakari, eylemcilerden birinin olay sırasında öldüğünü, diğerinin ise vurularak öldürüldüğünü söyledi. Vali Bakara, yaralıların bölge hastanelerine sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Boko Haram militanlarının hedefinde olan bölgede saldırıyı henüz üstlenen olmadı.