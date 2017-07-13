Diğer
Kategoriler

Kamerun'da intihar saldırısı: 12 ölü

Kamerun'un Nijerya sınırındaki küçük bir kasabasında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Kamerunda intihar saldırısı: 12 ölü

13 Temmuz 2017 14:40

Kamerunlu yetkililerden alınan bilgilere göre, ülkenin Nijerya sınırındaki Far North bölgesindeki küçük bir kasabada iki intihar saldırısı gerçekleştirildi. Olayda, en az 14 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Kamerun'un kuzeyinde bulunan Far North Bölge Valisi Midjiyawa Bakari, saldırısının sınıra 8 kilometre uzaklıkta bulunan Waza şehir merkezinin yoğun bir bölgesinde iki kadın tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda aralarında bir bebeğin de 43 kişinin de yaralandığını ifade eden Vali Bakari, eylemcilerden birinin olay sırasında öldüğünü, diğerinin ise vurularak öldürüldüğünü söyledi. Vali Bakara, yaralıların bölge hastanelerine sevk edildiğini açıkladı.
Öte yandan, Boko Haram militanlarının hedefinde olan bölgede saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!