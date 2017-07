Kamerunlu Tambe Adana Demirspor'da

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine katılan Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, takıma bir yabancı oyuncunun daha katılacağına belirterek, 1-2 gün içerisinde imza töreni yapılacağını söyledi.

Mavi-lacivertli kulüple 2 yıllık sözleşmeye imza atan Tambe ise şunları söyledi:

“Kamerun'daki başkanım bana Adana Demirspor'un çok iyi bir takım olduğunu ve oraya gitmemi gerektiğini söyledi. Ben de değerlendirip buraya gelmeye karar verdim. Takımın birçok videosunu izledim, özellikle taraftarın büyüklüğü, ilgisi beni çok şaşırttı. Buradan etkilendim. Her taraftar her oyuncudan çok şey bekler. Bana bugün bu şansı veren herkes için elimden geleni yapacağım. Çok gol atmaya çalışacağım. Elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. Taraftar için buradayım. Takımı en iyi seviyeye getireceğim.”

Geçen yıl Slovakya Süper Ligi'nin Spartak Trnava takımının formasını giyen Kamerunlu 23 yaşındaki milli forvet oyuncusu Robert Ndip Tambe, çıktığı 33 maçta 10 gol attı.