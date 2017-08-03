Kamu Başdenetçisi Malkoç: Müftü dediğiniz at arabacıları derneği yöneticisi değil

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki denetçilerle birlikte Erzurum’daki programları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurumun işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunan Malkoç, vatandaş odaklı çalıştıklarını ifade etti. Basın mensuplarının farklı konulardaki sorularını cevaplayan Başdenetçi Malkoç, kurum kararlarının tavsiye niteliğinde olduğunu hatırlattı.

“Müftü dediğiniz at arabacıları derneği yöneticisi değil”

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesini öngören yasa tasarısına ilişkin kamuoyunda yaşanan birtakım tartışmalara değinen Şeref Malkoç, şunları söyledi:

"Biz vatandaş odaklı bir kurumuz. Vatandaşın derdine derman olacak her çözüme sıcak bakarız. Müftü nikah kıyacakmış başka bir kamu görevlisi nikah kıyacakmış bunlar toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenir, talep haline dönüşür, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşır veya reddedilir. Burada esas olan vatandaş odaklı bakmaktır. Bugün müftü dediğiniz insanlar yerden bitmiş, kanaryasevenler derneği kurmuş başına geçmiş insanlar değil. Veyahut da at arabacıları derneği yöneticileri değil. Bunlar devletin belli kurum ve kademelerinden geçmiş görevlendirilmiş kamu görevlileridir. Nikahta önemli olan aleniliktir. Bu aleniliğin de devlet tarafından tescillenmesidir.”

“Vatandaşın işi kolaylaşacaksa ister memur ister müftü ister vali nikah kıysın”

Yaşanan tartışmaları verdiği örnekle cevaplandıran Malkoç, "Bu tescillenmeye kanun koyucu der ki; belediye memuru yapacak. Şahit oluyorsunuz belediye başkanları her şeye yetişemiyor memurun da işi oluyor bazen öyle oluyor ki taşeron firmaların üzerinden alınan kişilerin de nikah kıydığı oluyor da müftü kıysa olmaz. Bu vatandaşın işini kolaylaştırmak değil zorlaştırmaktır. Biz olaya din ve vicdan hürriyeti açısından da bakarız. Dolayısıyla bunun yasalaşması meclis iradesindedir. Vatandaşın işi kolaylaşacaksa ya da hak ve özgürlüğü genişleyecekse isterse nikahı belediye memuru kıymış ister müftü kıymış ister vali kıymış kurum açısından biz buna bakmayız. Nikah alenileşmiş mi kamu görevlisi bunu resmileştirmiş mi buna bakarız” diye konuştu.

Doğa Alca